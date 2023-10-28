İtfaiye, korbonmonoksit zehirlenmesine karşı vatandaşları uyardı

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların kış mevsimi öncesinde ev ve işyerlerindeki baca temizliğini yapmaları uyarısı yapıldı.

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kış ayları öncesinde baca yangınları, bacalarda oluşan kurumların temizlenmesi ve zehirlenmelere karşı vatandaşların uyarıldığı açıklamada son dönemlerde iş yerlerinde baca yangınlarının çoğaldığı bilgisi verilerek, “Kış mevsimi öncesinde baca yangınları, bacalarda oluşan kurumların temizlenmesi ve zehirlenmelere karşı gerekli önlemlerin alınması son derece önemli. Havaların soğuması ile birlikte vatandaşların soba ya da doğal gaz kullanımı arttığından dolayı özellikle sobalı evlerde dikkat edilecek konular bulunuyor. Bu anlamda vatandaşların, evlerinin soğumaması için gece uyumadan önce sobaya odun veya kömür gibi yakacak atmaları son derece tehlikeli. Tıkalı bacalarda duman çıkışının sağlanamaması nedeniyle karbon monoksit zehirlenmelerinin yaşandığı için kış mevsimi başlamadan bacaların mutlaka temizliğinin yapılması can ve mal emniyeti bakımından çok önemlidir. Temizlenmeyen soba bacalarının zaman içinde tıkanmalara sebep olduğu, tahliye edilemeyen karbon monoksit gazlarının ölümlere, kurum tutuşmasının ise yangınlara neden olduğu birçok kez tespit edilmiştir. Kendimizin ve ailemizin güvenliği için alınabilecek basit önlemlerle büyük felaketlerin önüne geçilebileceği kesinlikle unutulmamalı” ifadeleri kullanıldı.

’’Cadde ve sokaklarda uygunsuz park yapılmaması gerekir’’

Oluşabilecek yangınlara müdahalenin kolay olması için cadde ve sokaklardaki araç park etme kurallarına uyulması yönünde de tavsiyelerin belirtildiği açıklamada, "Vatandaşların cadde ve sokaklardaki araç park etme kurallarına uyması gerekiyor. İtfaiye araçlarının yangın yerine ulaşmalarının daha hızlı sağlanması amacıyla vatandaşlarımızın cadde ve sokaklarda araçlarını park etmemeleri ve itfaiye araçlarına yol vermeleri çok büyük önem arz etmekte. Bilindiği üzere ev yangına erken müdahale can ve mal kaybının önlenmesinde etken rol olmakta. Bu yüzden ev, araç ve iş yerlerinde yangın söndürücü cihazları mutlaka bulundurmaları gerekiyor” ifadelerine yer verildi.