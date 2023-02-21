İtfaiye personelinin 'eldiveni' kurtuluşun hikayesi oldu

Depremde enkaz altından çıkarılıp sedyeye konulan minik Reyyan, itfaiye personelinin elini bırakmak istemedi. O sırada eldivenini çıkaran itfaiye personelinin elinde eldivenin biri kalırken, diğeri ise Reyyan’la birlikte sedyede gitti. O anları unutamayan itfaiye personeli, “Eldiveni ömrüm boyunca saklayacağım” dedi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yaşanan depremlerde arama-kurtarma personeli olarak görev yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye personeli Cemalettin Dumlu(25), enkaz altından kurtardığı minik Reyyan ile yaşadığı anı unutamıyor. Reyyan’ın elinin bırakmamasından dolayı eldivenin tekini sedye üzerindeki Reyyan’a bırakmak zorunda kalan Dumlu, yaşadıklarını anlattı.

"Ömrüm boyunca eldiveni saklayacağım"

Olayı anlatan Cemalettin Dumlu, “5 kişinin enkaz altında kaldığını söylediler. Biz de ekip olarak orada çalışmaya başladık. Enkaz içerisinde 3 kişi çalışıyorduk. Enkaz altında 3 yetişkin, 2 çocuk vardı. Çocuklardan bir tanesinin ismi ise Reyyan’dı. Onu kurtarırken önde çavuşum vardı. Çavuşun elini sıkıca tutuyordu ve bırakmıyordu. Çavuşum bana dedi ki ‘Çok korkuyor, senin elini tutsun’ dedi. Ben o sırada sedyeye yerleştiriyordum. Kendi elimi tutturdum. Sedyeye yerleştirdik. Sedyeyi çekiyorlardı ama sedye gidemiyordu. Halen benim elimi tutuyordu. Ben ’yavrum, hadi elimi bıraktım seni kurtaracağız’ diyordum. O da ‘Ben yüzme bilmiyorum, lütfen elimi bırakma’ dedi. Artık canım da yanmaya başlamıştı, elimi çok fazla sıkıyordu. Ben eldivenimi çıkardım. Eldiven onunla gitti, diğeri bende kaldı. Eldiven hala bende ve ömrümün sonuna kadar saklayacağım” diye konuştu.

“Bozkurt’taki selde yardım edilen kişiydim, şimdi yardım eden”

Kastamonu Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde yardım edilen kişi olduğunu anlatan Dumlu, “Ben Samsun’a atanmadan önce mülakatlar sırasında Kastamonu Bozkurt’ta yaşıyordum. Bozkurt selinde yardım edilen kişiydim. Bu depremde ise yardım eden kişi oldum. Bu zaten benim için bir vefa borcuydu. Benim için çok önemli bir meslektir itfaiyecilik. Vefa borcumu bir noktada yerine getirmiş oldum” şeklinde konuştu.