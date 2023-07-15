İtfaiye yangına müdahale ederken, mahalleli meraklı gözlerle izledi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde iki katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, sokağa dökülen vatandaşlar meraklı gözlerle olup biteni izledi.

Edinilen bilgiye göre, Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Meşelik Sokak’ta bulunan 2 katlı evin çatısında, elektriğin kesilmesi ve tekrardan gelmesi sonrasında yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verirken ev halkı ise dışarıya çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürürken sokağa dökülen vatandaşlar ise olup biteni meraklı gözlerle izledi.

Ekipler, yangının çıkış sebebini araştırıyor.