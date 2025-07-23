İtfaiyeciler alevlerin arasında kalmakta son anda kurtuldular, araçları kül oldu
Bilecik'te etkisini hızla sürdüren orman yangınında bir itfaiye aracı kül olurken, itfaiyeciler canları zor kurtardılar.
Bilecik’te etkisini hızla sürdüren orman yangınında bir itfaiye aracı kül olurken, itfaiyeciler canları zor kurtardılar.
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 4 gün önce başlayan orman yangını dabah saatlerinde kısmen kontrol altına alınırken, öğleden sonra Kazancı köyü mevkisinde alevlerin yükselmesiyle yeniden büyüdü. Alevler bölgedeki Medetli, Üyük, Borçak, Kazancı, Kızılöz ve Ciciler köylerini tehdit ederken, yangının yaklaştığı ilçeye bağlı Selçik köyü boşaltılıyor.
İftariye aracı kül oldu
Borça Köyü’ndeki yangına destek için gelen Zonguldak’ın Devrek İlçe Belediyesine ait itfaiye aracı alevlerin arasında kaldı. Alevler bir anda aracı sararken, içindekiler kendilerini zor dışarı attılar. Araç tamamen alevlere teslim olurken, şans eseri can kaybı yaşanmadı.