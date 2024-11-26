İtfaiyeden nefes kesen tatbikat

Kocaeli'de itfaiye ekipleri kar yağışı altında yüksekte güvenli çalışma ve kurtarma eğitimi aldı.

İtfaiyeden nefes kesen tatbikat
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kocaeli’de itfaiye ekipleri kar yağışı altında yüksekte güvenli çalışma ve kurtarma eğitimi aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kartepe Teleferiğinde muhtemel acil durum planları kapsamında yüksekte güvenli çalışma ve kurtarma eğitimi aldı. Yoğun kar yağışı altında gerçekleştirilen eğitimde itfaiye personelleri, iki direk arasında kalan kabin içerisindeki insanları kurtarmak için kabinleri taşıyan tellerden kabine ulaşım sağladı. Gerekli önlemleri alan itfaiye ekipleri, kabin içerisinde kalan vatandaşları başarılı bir şekilde tahliye etti.

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