İtfaiyenin kısa sürede müdahalesi otomobili küle dönmekten kurtardı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilde yangın çıktı. İtfaiyenin kısa sürede müdahalesi aracın tamamen küle dönmesini önledi.
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde otomobilde yangın çıktı. İtfaiyenin kısa sürede müdahalesi aracın tamamen küle dönmesini önledi.
Yangın, İnönü Mahallesi 7004’üncü Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 RS 226 plakalı Tofaş marka otomobilde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Araçtan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Araçta maddi hasarın meydana geldiği yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.