İTO 2023'te yetişmiş eleman sorununa ve dijital dönüşüme yoğunlaşacak

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İTO olarak 2023’teki faaliyetlerimizi iki konuda yoğunlaştırıyoruz. Birincisi üretimin teminatı olan yetişmiş elemanı sorun olmaktan çıkartacak mesleki eğitim ve girişimcilik. İkincisi ise salgınla önemi bir kez daha anlaşılan dijital dönüşüm" ifadelerini kullandı.

Avdagiç, İstanbul’da 700 binden fazla işletmenin üyesi olduğu İTO’nun 2023 yılı İş Programı’nın ele alındığı Meclis toplantısında bir konuşma yaptı. Avdagiç, "Üyelerini İTO’nun varlık sebebi kabul eden bir yönetim olarak bizim önceliğimiz her daim üye işletmelerimizdir. Bu yöndeki faaliyetlerimizi ‘mümkün olduğunca fazla üyemizi’ kapsayacak şekilde yürütmeye devam edeceğiz" dedi. 9 gün sonra 2023’ü karşılayacağımızı hatırlatan Avdagiç, mesleki eğitim ve dijital dönüşüm alanlarında hayatın normalleştiği 2022 yılını gerçek anlamda bir hazırlık dönemi şeklinde geçirdiklerini söyledi.

“Ticaret sicil belgelerinin yüzde 96’sını online verdik”

İTO’nun bu yıl gerçekleştirdiği çalışmalara değinen Avdagiç, 2022’de ihracattan dijital dönüşüme, devlet destek ve teşviklerinden yeşil mutabakata, yapay zekadan markalaşmaya kadar birçok konuda 349 eğitim, seminer, toplantı ve webinar düzenlediklerini bildirdi. Ticaret sicil belgelerinin yüzde 96’sını online olarak verdiklerini kaydeden Şekib Avdagiç, İstanbullu firmaların bilgi edinmelerini hızlandırmak için Hızlı İletişim Merkezi’ni açtıklarını belirtti. Avdagiç, "İTO Akıllı Asistan Sistemi’ni, dijital platformlara entegre ettik. Sesli yanıt sistemiyle aidat, borç ve tescil başvuru sonucu sorgulama işlemlerini yapılabilir kıldık. Kişiye özel takip sistemi oluşturduk" dedi. Avdagiç, bu yıl içinde 534 binden fazla faaliyet belgesi düzenlediklerini, firmaların üretkenlik artışına işaret eden ‘kapasite raporu’ taleplerinde de artışın sürdüğünü ifade etti. Avdagiç, "15 Aralık itibariyle 7 bin 276 adet kapasite raporu düzenledik. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 8.4’lük bir artışa karşılık geliyor" dedi.

Avdagiç, İTO olarak firmaların üretmeleri, ihracat ve ithalat yapmaları, şirketlerin kurulmaları için 2022’de 5 milyon 543 bin belge düzenlediklerini belirtti. Oda’da son 4 yılda teknoloji ve dijital dönüşümde büyük mesafeler kat ettiklerini kaydeden Avdagiç, "Dijito Projesi ile tamamen yerli ve milli bir yazılımla, İTO’nun dijital dönüşümünü tamamladık. Dile kolay, tam 22 milyon görsel ticaret sicil verisi ile birlikte 700 bini aktif üyemiz olmak üzere 40 yıllık ’milyonlarda satır güncel ve geçmiş bilgi’, veri göçü ile yeni sistemlere aktarıldı" şeklinde konuştu.

“15 ülkede 40 fiziksel fuara 842 firmayla katıldık”

Avdagiç, İTO’nun portallerinde yürütülen yenileme ve iyileştirme çalışmaları ile ziyaretçi sayısının 9.9 milyona yükseldiğini belirtti. 2022’nin fuarcılıkta pandemi sonrası en iyi çıkış yapılan yıl olduğunu kaydeden Avdagiç, “Bu yıl, 15 ülkede 40 fiziksel fuara 842 firmayla katıldık. Sektörlerimizin tamamını küresel ticarette ‘iddia, bilgi ve rekabet sahibi kılacak’ her fuarda yer aldık, hem üyelerimizin ufkunu genişlettik, hem de yeni pazarlara girişi sağladık” diye konuştu.

2022 SIAL Dünya Gıda Fuarı’nda Türkiye milli iştirakini 8 ayrı salonda 8.000 metrekarelik alanda 270 firma ile düzenlediklerini hatırlatan İTO Başkanı Avdagiç, şöyle devam etti: "Bu, çok büyük rakamdır. Biz bu rakamla hem Türkiye’nin gıdadaki gücünü gösterdik, hem de fuarda İTO olarak en büyük milli katımı düzenleyen organizatör unvanını aldık. 2022’de bir rekor da Automechanika Dubai Fuarı’nda kırdık. Otomotiv sektöründe satış sonrası hizmet endüstrisinin önemli fuarlarından olan Automechanika Dubai’de 73 firma ile Türkiye’nin bu sektörde en büyük milli iştirakini organize ettik. Dizi film içeriğinde ve TV yapım sektöründe en önemli fuar olan MIPCOM’a katılan Türk firma sayısı da, geçmiş yıllardaki tüm katılımcı sayısını geride bıraktı."

“SoftITo ile geleceğin ekonomisini inşa etmek için yola çıktık”

İTO Başkanı Avdagiç, Meclis Üyelerine Oda’nın 2023 yılı iş programına ilişkin de bilgi verdi. Mesleki eğitim çalışmalarına özel bir önem vereceklerini belirten Avdagiç, şunları söyledi: "İstanbul’un 54 mesleki ve teknik lisesinde Mesleki Eğitim İşbirliği Projesini yani Hamilik Projemizi başarıyla yürütüyoruz. Mesleki yeterliliklerin belirlenmesine katkıda bulunuyoruz. 2022’de ‘ikinci el otomotiv satış danışmanlığı, boyasız göçük düzeltme, yabancılara yönelik emlak satış danışmanlığı ve matbaacılık’ gibi alanlarda eğitim programları düzenledik ve başarılı sonuçlar aldık. Dijital İstihdam Eşleştirme Platformu Yazılımı Projesi’ne de güçlü bir paydaş olarak destek veriyoruz. Ayrıca İTO Yetkinlik Merkezi ile teorik ve simülasyon tabanlı uygulamalı eğitim veriyoruz."

Dijital dönüşüm için de çalışmalar yürüttüklerini belirten Avdagiç, "İTO’nun gurur projelerinden biri olacağına inandığım SoftITo Yazılım-Bilişim Akademisi Projesi’ni hayata geçiriyoruz. Evet, bu proje bizim gurur projemizdir, çünkü biz SoftITo Akademisi ile geleceğin ekonomisini bugünden inşa etmek için yola çıktık. İstihdam hedefli yeni nesil yazılım ekosistemi oluşturarak, çok önemli bir ayrışma sağlayacağız" dedi. Avdagiç, Uçtan Uca e-İhracat Merkezi Projesiyle de Türkiye’nin e-ihracattaki yüksek potansiyelini açığa çıkartmayı amaçladıklarını kaydetti. İTO’nun restorasyon projelerine de değinen Avdagiç, “2022 yılında tarihi Liman Hanı’nın restorasyon sonrası açılmasıyla start alan açılışlar dönemimiz, 2023’te de tüm hızıyla devam edecek" dedi.

“Rifat Bey’in yeni dönemde de yanında olacağız”

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, konuşmasında İTO’nun çalışmalarını anlatırken, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile çok verimli toplantılar gerçekleştirdiklerini belirtti. Avdagiç, bu toplantılarda Türkiye’nin en büyük Odası’nın görüşlerinin anında yankı bulmasını sağladıklarını kaydetti. 2023 yılında yapılacak TOBB seçimlerinde de mevcut Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu’nu destekleyeceklerini açıklayan Avdagiç, “Rifat Bey’in yeni dönemde de yanında olacağız. İş dünyasının ufkunu açan yönetiminin, TOGG gibi yenilikçi projelere öncülüğünün sürmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.