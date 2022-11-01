İTO Başkan Adayı Kalsın: 'Katma değerli yatırımları İstanbul iş dünyasına kazandırmamız gerekiyor'

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 9 Kasım’daki seçimle yeni başkanını seçecek. Dönemin son meclis toplantısında adaylığını açıklayan Murat Kalsın, hedefleri ve yapacakları projelere ilişkin bilgiler verdi.

Üye sayısı itibarıyla Türkiye’nin en büyük iş dünyası sivil toplum kuruluşu olan İstanbul Ticaret Odası (İTO), 9 Kasım’da 21’inci dönem seçimlerini gerçekleştirecek. Dönemin son meclis toplantısında yaptığı konuşmada adaylığını açıklayan Murat Kalsın, gelecek dönem hedefleri ve yapacakları projelere ilişkin bilgiler verdi. Kalsın, yabancı sermayeyi Türkiye’ye taşıyarak, küresel rekabette rol oynamayı hedeflediklerini söyledi.

İTO’nun, 640 üyesiyle iş dünyasını temsil ettiğinin altını çizen Kalsın, İstanbul iş dünyasını ve ülke ekonomisini yakından ilgilendiren bir seçim sürecinin içerisine girdiklerini hatırlattı. Kalsın, iş dünyasında son yıllarda küresel gelişmelerin yaşandığını belirterek, "Bu anlamda projeler geliştirerek devletimize ve ekonomimize katkı sağlamak istiyoruz. 2023 ve sonraki yıllar için Türkiye’deki üretimi artıracak adımlar atacağız" dedi.

"Küresel rekabette rol oynamak için yeni yatırımlara ihtiyacımız var"

Seçim ofisi de kurduklarını aktaran Kalsın, "Seçim ofisimizde bir çağrı merkezi de bulunuyor. İş dünyasının istihdamla ilgili problemleri de var. Özellikle ara elemanlarla ilgili sıkıntılar da bulunuyor. Küresel rekabette rol oynamak için yeni yatırımlara ihtiyacımız var. İş dünyasındaki problemlerin çözümü için bazı yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Katma değerli yatırımları ülkemize çekmemiz gerekiyor"

Şu anda tüm dünyada bir enerji krizinin yaşandığına dikkat çeken Kalsın, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye’nin buradaki rolü çok önemli. Katma değerli yatırımları İstanbul iş dünyasına kazandırmamız gerekiyor. İş dünyası örgütlerinin bu anlamdaki çalışmalarını artırması gerekiyor. Üretimi artıracak çözümlerin oluşturulması gerekiyor. Ülke olarak Katar ve Azerbaycan’la çok yakından ilişkilerimiz mevcut."

Yapılacak seçimler sonucunda başkan seçildiği takdirde gelecek dönemlerde üyelere kendi finans kaynaklarını oluşturmalarını sağlayacak bir projemiz geliştireceklerini belirten Kalsın, "İkinci olarak yabancı sermayeyi ülkemize taşımayı hedefliyoruz. Küresel yatırımcılar heyetler ve fuarlarla çok fazla gelmiyor. Küresel yatırımcılara yapılacak projenin her dosyasını ve her detayını sunmanız gerekiyor. Ülkemiz, dünyanın en büyük makine üreticileri arasında yer alıyor. Tekstil, lojistik gibi sektörlerde hikayeler yazıyoruz. Üyelerimizin teknolojik altyapılarını geliştirip dünya ile rekabet edebilecek düzeye gelmelerini sağlamak istiyoruz" açıklamalarında bulundu. Kalsın, İTO’da yeni birimler kurmayı hedeflediklerini belirterek, "Üyelerimizin vize sıkıntısı çekmemesi için yeni birimler de kuracağız" dedi.

İTO 21’inci dönem seçimleri 9 Kasım’da İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleştirilecek.