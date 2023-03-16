İTO Başkanı Avdagiç: 'TOGG dijital geleceğimiz için önemli bir kapıyı aralamadı, sonuna kadar açtı'

İstanbul Ticaret Odası(İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "TOGG dijital geleceğimiz için önemli bir kapıyı aralamadı, sonuna kadar açtı. Akıllı cihaz, yeni nesil araç geliştirme yarışında sembol bir proje olarak yeni markalara ilham ve enerji verecek" dedi.

İTO Başkanı Avdagiç, twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin otomobili TOGG için ön siparişlerin başlamasını ilişkin değerlendirmede bulundu.

Avdagiç, paylaşımında şunları kaydetti:

"Doğuştan elektrikli TOGG T10X için ön sipariş başladı. Togg dijital geleceğimiz için önemli bir kapıyı aralamadı, sonuna kadar açtı. Akıllı cihaz, yeni nesil araç geliştirme yarışında sembol bir proje olarak yeni markalara ilham ve enerji verecek. Katkı sağlayanları kutluyorum."