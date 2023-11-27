İTO Başkanı Avdagiç, İstanbul'un kongre turizminde yeniden 'dünyada ilk 10'a girme hedefini açıkladı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Hedefimizin uluslararası kongre listelerinde yeniden ilk 10’a girmek olduğunu açıklamıştık. Şimdi tarih vererek ifade etmek istiyorum. Olağanüstü konjonktürel gelişmeler olmazsa, en geç 2025 yılında İstanbul’u yeniden dünyanın en iyi ilk 10 kongre şehri listesinde göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu’nun (ICVB) da başkanı olan Şekib Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul’un son olarak 2015 yılında girdiği dünyanın en büyük kongre yapılan 10 kenti listelerine yeniden girmesi için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Avdagiç, büyük kongre organizatörlerinin İstanbul’u tercih etmeleri için sektör paydaşları ile işbirlikleri yaparak ve doğrudan destekler vererek dünyanın dört bir yanında İstanbul’u tanıttıklarını söyledi.

2020 ve 2021’de fiziki toplantıları ortadan kaldıran pandeminin bitmesiyle hız kazanan çalışmaların sonuç vermeye başladığını belirten Avdagiç, “İstanbul, Londra ve Paris ile birlikte, “Avrupa’nın En İyi Performans Gösteren Şehirleri 2022” sıralamasında 3. sırada yer aldı. CityDNA Derneği’nin raporuna göre, tüm Avrupa şehirleri arasında 2019 yılı sayılarını yükselten tek şehir, İstanbul oldu.” bilgisini paylaştı.

“İstanbul 2026’da gerçekleşecek 2 bin kişilik kongrede son aşamaya kaldı”

Şekib Avdagiç, 2024 yılında İstanbul’a katılımcı sayıları 250 ve 8 bin arası değişecek 11 uluslararası kongreyi kazandırdıklarını belirterek, şunları söyledi: “Ek olarak, isimlerini kamuoyuna resmi karar duyurulduktan sonra açıklayacağımız, havacılık ve turizm sektörü ile ilgili dünya çapında iki çok önemli etkinliği, 2024 yılında İTO ve ICVB işbirliği ve sponsorluğunda İstanbul’da gerçekleştireceğiz. Ayrıca yine şu anda ismini açıklayamadığımız ancak Avrupa’nın en önemli uluslararası federasyonlarından birinin dünyanın dört bir yanından gelecek olan 1000 katılımcısıyla, 2027 yılında gerçekleşecek uluslararası kongresini de verdiğimiz desteklerle İstanbul’a kazandırdık. Sonuca ulaştırmak üzere olduğumuz birçok adaylık çalışmamız da sürüyor. Hatta bu ay başında İstanbul, İtalya merkezli uluslararası bir derneğin 2026 yılında gerçekleşecek 2 bin kişilik uluslararası kongresinde son aşamaya kaldı.”

İstanbul, kongre turizmi sıralamasında 2022 yılında dünya genelinde 23’üncü sırada ve Avrupa şehirleri arasında 20’nci sırada bulunuyor. Megakentin kongre rekoru ise 2015 yılındaki ‘dünya 8’inciliği’ şeklinde olmuştu.