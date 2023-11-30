İTO Başkanı Avdagiç'ten 3. çeyrek büyüme değerlendirmesi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Yılın üçüncü çeyreğinde yatırımların büyümeye katkısının yeniden artış göstermesi 2024 yılı için beklentimizi yükseltiyor” değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde yüzde 5,9 büyümesine ilişkin olarak yazılı bir açıklama yaptı.

Avdagiç, “Bir önceki çeyrekte büyümeye negatif katkı veren sanayinin yeniden pozitife dönmesini önemli buluyoruz. Ayrıca yılın üçüncü çeyreğinde yatırımların büyümeye katkısının yeniden artış göstermesi 2024 yılı için beklentimizi yükseltiyor” ifadelerini kullandı.

Büyümeye en yüksek katkı tüketimden gelmiş olsa da bu katkıda belirgin yavaşlama gözlediklerini kaydeden Avdagiç, devamında şunları söyledi: “Bunu da yeni programın hedefleriyle uyumlu bir şekilde, ekonomide dengelenmenin işaretlerini vermesi bakımından değerli buluyoruz. Diğer yandan, ana ihracat pazarlarındaki yavaşlamanın etkisiyle net dış talebin, üçüncü çeyrekte de büyümeye katkısının azaldığını görüyoruz. Ancak son aylarda ithalatta gözlenen yavaşlamanın etkisiyle önümüzdeki dönemlerde net dış talebin büyümeye negatif katkısının azalmasını bekliyoruz.”

Avdagiç, büyümeye sadece rakama indirgenmiş bir veri olarak bakmadıklarını belirterek, “Büyümenin yanı sıra toplumsal refahı çok önemsiyoruz. Dolayısıyla, bir yandan enflasyonla mücadele ederken bir yandan da üretimin, istihdamın ve ihracatın önceliklendirildiği politikaların bir denge içinde götürülmesi gerektiğine inanıyoruz” açıklamasında bulundu.