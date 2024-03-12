İTO Başkanı Avdagiç'ten İstanbul Park açıklaması

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Park tartışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Formula 1 yarışlarının 2005 yılından bu yana 9 kez Türkiye’de gerçekleştirilmesinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bizzat inisiyatif almış ve projenin gerçekleştirilmesinde en büyük katkıyı vermiştir. Cumhurbaşkanımızın bakışı dışındaki ’suiniyet sahibi’ kişilerin açıklamalarını dikkate de kâale de almıyoruz" dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Park hakkındaki açıklamalarına yenisini ekledi. Avdagiç, "Cumhurbaşkanımızın bakışı dışındaki “suiniyet sahibi” kişilerin açıklamalarını dikkate de kâale de almıyoruz" dedi.

Avdagiç, "Kurucusu olduğumuz ve 9 kez Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapan İstanbul Park hakkındaki açıklamamızı “haklı olarak” üstlerine alınanlara bir kez daha şunları hatırlatmak isterim: Bu mücadelede, muhataplarımız tam da İstanbul Park açıklamasını üstüne alınanlardır.

Birileri yarışları tribünden izlerken, İstanbul Park’ı kuran FİYAŞ A.Ş.’nin kurucu ortağı ve ana hissedarı İstanbul Ticaret Odası’nın Başkan Yardımcısı olarak Formula 1 yarışlarının İstanbul’da yapılmasını sağlayan ekibin bir parçasıydım" ifadelerini kullandı.

Avdagiç açıklamasına şu şekilde devam etti: "Doğru anlamaları için bir kez daha altını çizelim: Formula 1 yarışlarının 2005 yılından bu yana 9 kez Türkiye’de gerçekleştirilmesinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bizzat inisiyatif almış ve projenin gerçekleştirilmesinde en büyük katkıyı vermiştir. Biz de bütün etkinliklerimizi kendisinin himayesinde gerçekleştirdik. Dolayısıyla, bu tartışmalarda kamuoyunun, iş dünyamızın, otomobil sporu tutkunlarının ve özellikle de Sayın Cumhurbaşkanımızın bakışı dışındaki “suiniyet sahibi” kişilerin açıklamalarını dikkate de kâale de almıyoruz.

İstanbul Park kompleksini kuran, Formula 1 pistini inşa eden, yarışları 9 kez Türkiye’ye getiren, bu pist için 156 milyon dolar yatırım yapan FİYAŞ A.Ş.’nin kurucu ortağı ve ana hissedarı İstanbul Ticaret Odası’dır.

"Formula 1 Pistindeki sorumluluğumuz, ihale süreci tamamlanana kadar devam etmektedir"

Formula 1’in Türkiye’ye getirilmesinin başında da kendilerinin olduğunu belirten Avdagiç, "İstanbul Park markasını oluşturan, geliştiren, Formula 1 pistini kuranlar olarak takibinde de tabii ki biz olacağız. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2 Nisan 2024’te yapılacak Formula 1 Pisti ihalesinin şeffaf, İstanbul’a, otomobil sporlarına ve kuruluş amacına uygun şekilde gerçekleştirileceğine eminiz. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yaptığımız protokole uygun olarak Formula 1 Pistindeki sorumluluğumuz, ihale süreci tamamlanana kadar devam etmektedir.

Bu aşamaya kadar, büyütüp bir marka haline getirdiğimiz, uluslararası saygınlık kazandırdığımız İstanbul Park’ın doğru kullanımını sağlamak için kendimizi doğal görevli ve sorumlu kabul ediyoruz."