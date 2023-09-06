İTO Başkanı Avdagiç'ten OVP değerlendirmesi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "3 yıllık Orta Vadeli Program, piyasa beklentilerinin yönetilmesi için önemli bir çıpa vazifesi görecek. OVP ile birlikte enflasyonla ilgili bozulan beklentilerin pozitif bir rotaya gireceği yeni bir dönem başladı" dedi.

Avdagiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Orta Vadeli Programa ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 2024-2026 dönemini kapsayan program ile ‘piyasanın duymak ve görmek istediği bir yol haritası’ çizildiğini belirtti.

Avdagiç, "3 yıllık Orta Vadeli Program (OVP), piyasa beklentilerinin yönetilmesi için önemli bir çıpa vazifesi görecek. OVP ile birlikte enflasyonla ilgili bozulan beklentilerin pozitif bir rotaya gireceği yeni bir dönem başladı" dedi.

OVP’de mali disiplin ve reel sektörün hassasiyetlerinin dengeli bir şekilde ele alındığını kaydeden Avdagiç, "Orta Vadeli Program ile bir yandan enflasyonu tek haneye düşürecek kararlı adımlar planlanırken, diğer yandan üretimi, ihracatı ve istihdamı destekleyecek selektif politikalar gündeme alınmış durumda" değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Sürdürülebilir ve kalıcı büyüme için yapısal reformlara odaklanılmasını isabetli buluyoruz. Hedeflerin gerçekçi ve tutarlı belirlenmiş olması piyasanın ufkunu netleştirecektir. İş dünyası olarak OVP’deki hedeflerde yeni yatırım planlarımızla yer alacağız."