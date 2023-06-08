İTO'nun 140'ıncı yıl fotoğrafları Hünkâr Kasrı'nda

İstanbul Ticaret Odası’nın 140’ıncı yıl etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği fotoğraf yarışmasında sonuçlar açıklandı. Birinci fotoğrafçı Tayip Başak, “Büyük Yeni Han” isimli fotoğrafıyla birinci oldu.

1882 yılında II. Abdülhamid tarafından kurulan İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) geçtiğimiz yıl kutladığı 140’ncı yıl dönümü sebebiyle düzenlediği fotoğraf yarışmasında ödüle layık görülen fotoğraflar, Eminönü Yeni Camii Hünkâr Kasrı’nda sergilenmeye başlandı. İstanbul’da ticarete görsel bir hafıza oluşturmak amacıyla düzenlenen İstanbul Ticaret Fotoğrafları Yarışması’na 714 sanatçı bin 709 fotoğrafla katıldı.

Ahmet Bilal Arslan, İzzet Keribar, Dr. İsrafil Kuralay, Münir Üstün, Timur Tahmaz’dan oluşan seçici kurul ilk 5’e giren fotoğrafları belirledi. Buna göre Tayip Başak “Büyük Yeni Han” isimli fotoğrafıyla birinciliğe layık görüldü. “Kapalıçarşı’da” fotoğraf karesiyle Arzu İbranoğlu ikinci, “Balıkçılık” isimli fotoğrafı ile Volkan Karagülleoğlu da üçüncü oldu.

Esengül Alıcı’nın “Eminönü Su Satıcısı” ve Su Özdemir’in “Puslu Bir Gün” isimli fotoğrafları da mansiyon ödülüne layık görüldü. Ödüle layık görülen fotoğrafların yanı sıra seçilen 30 adet fotoğraf Yeni Cami Hünkâr Kasrı’nda sanatseverlerin beğenisine sunulmaya başladı.

Açılışta konuşan İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu, “Yapmış olduğumuz fotoğraf yarışmasını bugün sonuçlandırmış olduk. İstanbul’un her köşesinden fotoğraflar bize ulaştı. Bu fotoğrafları seçici kurulumuz seçti. Katılan herkese çok teşekkür ederiz. Fotoğraf yarışmasında birincilik alan fotoğrafa 50 bin TL ikincilik alan fotoğrafa 40 bin TL ve üçüncüye 30 bin TL para ödülü verildi. Bunun yanı sıra mansiyon ödülü olarak 4 ve 5’inci fotoğraflarımıza da 15 biner TL ödül verdik. Ayrıca sergimize katılan 30 fotoğrafa da katılımlarından dolayı bin 500 TL ödül verdik” dedi.

8 Haziran itibariyle açılan fotoğraf sergisi, 2 Temmuz 2023 Pazar gününe kadar gezilebilecek. Yarışmaya katılan fotoğraflara istanbulticaretfotograflari.com sitesinden de ulaşılabiliyor.