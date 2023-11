İTO yayıncılıkta 'telif ihracatı' atağı başlattı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Türk yayıncılarının dünyada iş yapmalarına imkan sunarak, kitap telif ihracatını teşvik etmek için dünyanın önde gelen kitap fuarlarına hız verdi.

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen Bakü Uluslararası Kitap Fuarı, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de açıldı. Bakü Expo Center fuar alanında gerçekleştirilen fuarda Türkiye’den 8 firma yer alıyor. Fuara katılan yayınevleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Ticaret Odası iş birliğinde oluşturulan Türkiye standında profesyonel görüşmelerini gerçekleştiriyorlar.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı açıklamada, “Frankfurt, Londra, Abu Dabi, Tiflis’teki kitap fuarlarının ardından bugün Bakü’de açılan kitap fuarındayız. Türk yayıncılarının dünyaya açılımını gururla takip ediyoruz” dedi.

Türkiye’yi yayıncılık dünyasında bir marka haline getirip, önemli telif pazarlarından biri yapmayı hedeflediklerini belirten Avdagiç, şunları söyledi: “Türkçeden farklı dillere telif ihracatı için yayıncılarımıza dünyanın dört bir yanında ikili görüşmeler yaptırıyoruz. İTO’nun da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte düzenlediği fuarların yanı sıra yine İTO’nun partneri olduğu İstanbul Publishing Fellowship Programı devam ediyor. İTO’nun da partnerliğini yaptığı Fellowship Programı ile 2024’te 10 milyon dolarlık bir telif anlaşmasına imza atılması hedefi var. Türk yayıncılarının dünyada iş yapmalarına imkan sunarak, kitap telif ihracatını teşvik ediyoruz.”

“Türkiye’de Ocak-Eylül döneminde 317 milyon kitap üretildi”

Avdagiç, Türkiye’de Ocak-Eylül döneminde 317 milyon adet kitap üretildiğini kaydetti. Avdagiç, “2022 yılının ilk 9 ayında gerçekleşen kitap üretim adedi ise 299 milyon olmuştu. Yani son 2 yılın ilk 9 ayındaki toplam kitap üretimi karşılaştırıldığında, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6.1 büyüme gerçekleşti. Ulaşılan bu rakamlar dikkate alındığında bir önceki yıla oranla sektörün yılı büyüyerek kapatması ihtimali oldukça güçlendi” değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, Türk yayıncılık sektörünün ilerlemesi için önerilerini ise şöyle sıraladı: “Gençler arasında okuma alışkanlığının kazandırılması için yürütülen projelerin çeşitlendirilmesine büyük ihtiyaç var. Öte yandan kitapevlerinin, e-ticaret firmalarıyla rekabet edebileceği şartların oluşturulması için gerekli düzenlemelerin yapılması sektör açısından önemli. İTO olarak dijital yayıncılığa büyük önem veriyoruz. Bununla birlikte dijital kitap yayıncılığı, basılı kitap yayıncılığını destekleyecek şekilde faaliyet yapmalı. E-ticaret firmalarına yönelik kanuni düzenlemelerin bir an önce hayata geçmesinin sektörel fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Ayrıca kitap satışı ve kitap okuma oranlarında düşüşlerin önüne geçilebilmesi için kâğıtta dışa bağımlılığın önlenmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi önemli.”

Bakü Kitap Fuarı, 40 bin ziyaretçi ağırlayacak

9’uncu Bakü Uluslararası Kitap Fuarı’nda Türkiye ön plana çıkarken, Gürcistan, Kazakistan, Kolombiya, Mısır, Rusya ve Ukrayna’dan 200’e yakın firma yer alıyor. Fuarın 5 gün boyunca 40 bin ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

Türkiye, Bakü Uluslararası Kitap Fuarı’na 2022 yılında Onur Ülkesi olarak katılım sağlamıştı. Fuarın bu yıl Onur Konuğu ise Rusya olarak belirlendi.

Fuarda bu yıl ek olarak, imza günleri, kitap sunumları, seminerler, çocuklara yönelik gösteriler, masal dinletileri, şiir saatleri gibi 250’den fazla etkinlik yapılması planlanıyor.

Fuarın Türkiye Standında yer alan firmalar şunlar: Destek Yapım Prodüksiyon Dış Ticaret A.Ş., Informascope Bilişim Teknolojileri Yayıncılık Ticaret Ltd, Şti., Introtema Yayıncılık A.Ş. - AKDEM, Kayıhan Yayınları - Adem Koşkulu, Say Dağıtım Ltd. Şti., Yeditepe Basım Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Mavi Ağaç Kültür Sanat Yayıncılık Tic. Ltd. Şti., Zero Prodüksiyon Kitap Yayın Dağıtım San. Ltd. Şti.

Fuar, 15 Kasım’a kadar açık kalacak.