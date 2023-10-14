İTÜ GVO öğretmenleri düşük maaşlarına tepki olarak kalem bıraktı

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları öğretmenleri, yoksulluk sınırının altında kalan maaşlarının iyileştirilmesi talebiyle kalem bırakma eylemi gerçekleştirdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Geliştirme Vakfı Okulları öğretmenleri yoksulluk sınırının altında kalan maaşları için kalem bırakma eylemi düzenledi.

Eylemde basın açıklaması yapan öğretmenler, iki yıldır haklarını aramak için çaba gösterdiklerini söyleyerek “Ne yazık ki, çok sevdiğimiz İTÜ çatısı altında vakıf yönetimine sesimizi duyuramadık. Sorduğumuz soruların cevabını hiçbir zaman alamamamız ve iki yıldır süregelen görüşmeler karşısında somut ve yapıcı bir adım atılmaması üzerine sorunlarımızı kamuoyu ile paylaşmaya karar verdik. Mevcut durumda verilmesi gereken haklar verilmediği gibi her geçen gün var olan haklarımız bile elimizden alındı. Üstelik artan enflasyon karşısında ezilerek barınma, beslenme, eğitim, sağlık gibi temel yaşam ihtiyaçlarımızı bile tam olarak karşılayamaz hale geldik.

Çünkü; Haziran ayında imzaladığımız yeni dönem sözleşmesinde maaşlarımız enflasyonla orantılı artırılmadı. Üstelik yeni dönem sözleşmeleri yapılırken Temmuz ayında iyileştirme yapılacağı sözü tutulmadı. Verilen sözün tutulmamasından dolayı çoğumuz yaz boyunca asgari ücrete yakın bir maaşla geçinmeye mecbur bırakıldık. Hatta bazı arkadaşlarımız bu iki ay zarfında asgari ücretin de altında düşük bir maaşa layık görüldü. Yeni sözleşme dönemi olan Eylül ayında iyileştirme yapılmasını bekledik. Ancak vakıf yönetimi hiç böyle bir söz verilmemiş gibi davranmaya devam etti.

Geçen yıl bizim “geçim derdi” taleplerimiz ve mücadelemiz “kısır tartışmalar” olarak nitelendirildi. Bu sene de tüm öğretmenlere hitaben “Zengin okulu değiliz, bu şartları beğenmeyen arkadaşların zengin çocuklarının olduğu okulları tercih edebileceği” minvalindeki sözler ile ne kadar değersizleştirildiğimiz vakıf yönetimi adına Yönetim Kurulu Üyesi Gülsün Sağlamer tarafından ifade edildi. Değersiz ve önemsiz hissettirilmemize sebep olan bu tutum ve yaklaşımları kabul etmiyor ve bu anlayışı şiddetle kınıyoruz” dedi.

Öğretmenler yönetim kuruluna daha önce ilettikleri taleplerini sıraladı:

“Yoksulluk sınırının neredeyse yarısında kalan maaşlarımızın acilen artırılmasını, yazın yaşadığımız mağduriyetin telafi edilmesi için ek bir ödeme yapılmasını, bu dönemden başlayarak yılda iki kez çift maaş verilmesini, kampüsler arasındaki maaş farklarına ve öğretmenler arasındaki dengesiz maaş politikalarına son verilmesi için şeffaf bir maaş skalası oluşturulmasını, ödenmesi gereken nöbet ücretleri, ek ders ücretleri, ders doldurma ücretlerinin ödenmesini, otopark ücretleri sorunun çözülmesini, kampüsler arası uygulama farklılıklarının giderilmesini öğretmen çocuklarının burslarının artırılmasını talep ediyoruz.

Açıklamamızın ardındın İTÜ Geliştirme Vakfı Öğretmenleri olarak mesleğimizin sembolü olan kalemlerimizi vakfın yönetim binası olan Kültürel A.Ş önüne bırakacağız.

Son söz olarak, biz İTÜ Geliştirme Vakfı Öğretmenleri, işimizi çok seviyoruz, çocuklarımızı çok seviyoruz ve çok önemsiyoruz. Bu süreçte öğretmenlerden taraf olan ve desteklerini ileten tüm velilerimize, meslektaşlarımıza, dostlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına ve en başından beri dayanışmamıza omuz veren Özel Sektör Öğretmenleri Sendikasına teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.