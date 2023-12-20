İVME programı yenilenen konseptiyle başvurularını almaya başlıyor

Türkiye’nin önde gelen elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketlerinden Enerjisa Enerji, sektöründeki inovasyon ve sürdürülebilir çözümleri desteklemek amacıyla hayata geçirdiği İVME programı, dördüncü yılına özel olarak yenilenen bir konseptle başvurularını almaya başlıyor.

Enerjisa Enerji, yeni projelerin hayata geçirilmesini teşvik etmek ve genç girişimcileri yeni iş alanlarında desteklemek üzere faaliyetlerini sürdürüyor. Sektörünün ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştiren girişimleri desteklemeye ve geliştirmeye devam eden şirketin üç yıldır yürüttüğü İVME programı ile enerji endüstrisinde etki oluşturmayı amaçlayan yenilikçi projeler destekleniyor.

Enerji endüstrisinin geleceğini şekillendirmek ve inovasyonu teşvik etmek amacıyla Enerjisa Enerji tarafından düzenlenen bir açık inovasyon programı olan İVME Programı, enerji sektörüne yönelik çözümler geliştiren girişimlere destek sağlıyor.

Enerji endüstrisinde sürdürülebilir ve etki çözümler sunmayı hedefleyen girişimciler için önemli olduğu belirtilen İVME programı, katılımcı girişimlerin ürün ve hizmetlerini ölçeklendirmelerine yardımcı olmayı, onların büyümesine katkı sağlamayı ve enerji sektöründeki inovasyonu hızlandırmayı amaçlıyor. Programın bu yılki dönemi, daha önceki yıllarda olduğu gibi Yenilenebilir Enerji Depolama Çözümleri, Akıllı Şebekeler ve Robotik Sistemler, E-mobilite Şarj ve Ulaşım Çözümleri gibi alanlara odaklanıyor, ancak yeni eklemeler ve iyileştirmelerle daha geniş bir etki alanı hedefliyor.

Program sayesinde ürün prototipi oluşturulmuş girişimlerin, ticarileşme ve ölçeklenmesi desteklenerek girişimci ekosisteminin gelişmesine katkı sağlanıyor. Proje kapsamında, ürün test edilme sürecinde girişimcilere finansal destek sunuluyor.

Son başvuru 26 Ocak 2024

İVME’nin dördüncü dönem başvuru süreçleri 18 Aralık’ta başladı. Son başvuru tarihi 26 Ocak 2024 olarak belirlenen programa; enerji endüstrisinde etkili, yenilikçi ve ürünleşmiş projelere sahip, gelir üreten ürünler, hizmetler veya iş modelleri geliştiren girişimciler başvurularını yapabilecekler. Girişimcilerin enerji sektöründeki inovasyonunu hızlandıracak olan programa İVME’nin resmi web sitesi üzerinden başvurulabilecek. Sonuçlar başvuru sahiplerine e-posta yoluyla iletilecek. Programa dair daha fazla bilgi ve başvuru için viveka.com.tr/enerjisa/ivme adresi ziyaret edilebilecek.

Sürdürülebilir ve etki çözümler sunmayı hedefleyen girişimciler için hazırlanan programın 12 haftalık hızlandırılmış içeriği ise pazar ve rakip araştırması, ürün ve teknoloji araştırması, takım yetkinliği değerlendirme, finansal denetim, fikri haklar denetimi ve değer önerisi ile risk değerlendirme gibi konuları içeriyor.

“Girişimcilerin ürün ve hizmetlerini ölçeklendirmelerine, büyümelerine katkıda bulunacağına inanıyoruz”

Program hakkında açıklamalarda bulunan Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, “İVME programının sunduğu mentorluk, danışmanlık hizmetleri ve özel eğitimler ile girişimcilerin enerji sektöründeki inovasyonunu hızlandırmak için tasarlandı. Bu konudaki kararlılığımız ve ortaya koyduğumuz destek sayesinde hem sektöre hem de topluma katkı sağlayan fikirlerin hayata geçirilmesine katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu programla birlikte girişimcilerin ürün ve hizmetlerini ölçeklendirmelerine, büyümelerine katkıda bulunacağına inanıyoruz. İnsan ve teknoloji odağıyla daha akıllı ve yeşil bir dünyaya katkı sağlamak en önemli amacımız. Sürdürülebilirliği stratejisinin merkezine koyan, fayda sağlayacağına inandığımız her fikrin hayata geçirilmesine var gücümüzle destek olacağız.” dedi.