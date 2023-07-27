İvrindi Belediye oteli gün sayıyor

Kaba inşaat halindeyken projelendirilerek 60 yatak kapasiteli bir duruma kavuşan İvrindi Belediye Oteli; toplantı, konferans, seminer, düğün gibi toplu etkinliklere de ev sahipliği yapabilecek büyük bir salonu da içinde barındıracak. Daha önce kaba inşaat halinde olan ve ilçe halkı tarafından kısmi otopark görevi gören bina, 2019 yılında Başkan Cengiz’in göreve gelmesiyle adeta hayat buldu.

Başkan Cengiz “Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizin önemli eksikleri konusunda sürekli olarak proje üretme ve ilçemize kazanım derdindeyiz. İlçemizde misafirlerimizi ağırlayabileceğimiz modern bir tesisin eksikliği hissediliyordu. Bizler de bu eksikliğin farkına vararak üstünde titizlikle çalıştık. En ince detayına kadar düşünerek tasarladık. Otelimizi inşa ettiğimiz bölüm daha önceki yıllarda sadece kısmi otopark görevi görmüş bir yer. Belediyemize ait olduğu için de daha güzel nasıl değerlendirilebilir onun üzerinde durduk. Büyükşehir Belediyemiz ve İvrindi Belediyesi ekip arkadaşlarımız ile birlikte 2020 yılı sonuna doğru çalışmalarımıza başladık. Bugün itibari ile de son dokunuşları gerçekleştiriyoruz artık. Kısa süre sonra artık ilçemizde gelen misafirlerimizi gönül rahatlığı ile ağırlayabileceğimiz, konaklama ihtiyacını ev konforunda giderebileceğimiz bir tesisi hizmete alacağız inşallah. İç dizaynında küçük rötuşlar ve çevre düzenlemesinin akabinde tamamıyla hazır hale getireceğiz. Şimdiden ilçemize hayırlı uğurlu olsun.

60 yatak kapasiteli olarak hizmet verecek

İlçeye gelen misafirlere yetebilecek kapasitede hizmet vereceklerini ifade eden Cengiz “ 2 kat otel misafirlerimizin konaklayacağı, 1 katı çok amaçlı salon ve zemini otopark olarak kullanabileceğimiz 4 katlı işlevsel tesis hazırladık. 1, 2, 4 yataklı standart odalar başta olmak üzere daha kalabalık ailelerimizin rahatlıkla kalabileceği odalar hazırladık. Açılışımı gerçekleştireceğimiz Projemizin mevcut değeri 150 milyon. İlçemize bu denli değerli projeyi hayata geçirdiğimiz için mutlu ve gururluyuz. İnşallah kısa süre sonra da açılışını gerçekleştirip hayata geçirip misafirlerimizi ağırlamaya başlayacağız.

Başkan Cengiz “Büyükşehir Belediyemizin desteklerini hissediyoruz”

Hayata geçireceğimiz projede Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin de desteklerini hissettiklerinin önemle altını çizen Başarılı Başkan Yusuf Cengiz “ Büyükşehir Belediyesi ile uyum içerisinde projeler gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz ve ekininin desteklerini her zaman hissediyoruz. Otel İnşaatı projemizde verdiği katkılardan dolayı değerli Başkanımız Yücel Yılmaz ve ekibine teşekkür ediyorum.“