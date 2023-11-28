İvrindi Belediyesi tarihe sahip çıkıyor

İvrindi’nin manevi ve kültürel değerlerini yaşatma anlamında çalışmalar başlatan Yusuf Cengiz ve ekibi Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile İvrindi’ye müze kazandırıyor.

Tarihini gelecek kuşaklara aktarma gayretiyle başlatılan çalışmalarda sona yaklaştığını ifade eden Başkan Cengiz “Binan önünden her geçenin imrenerek baktığı, ‘çok güzel bina değerlendirilse keşke’ diye iç çektiği ilçemizin eski kaymakamlık binası artık tarihi değerlerimizin sergilendiği müzeye dönüşecek. İlçemize ait tarihi değerlerimizi orada sergileyeceğiz. İlçemiz genelinden topladığımız tarihi bilgiler gelecek kuşaklarımıza ışık tutacak. Bu projeye hayat veriyor olmaktan mutlu ve gururluyum. Eski Kaymakamlık binası ve çevresinde farklı tarihi alanlarımız mevcut. İlerleyen süreçlerde de Şeyh Bedrettin Hamamı’nda da gerekli çalışmaları yürütüp gelecek nesillerimize aktarma gayretiyle gerekli restorasyon çalışmaları yürütüp, daha kullanılabilir ve aslına uygun hale getireceğiz inşallah.”

Büyükşehir Belediyesi ile İvrindi Belediyesi Uyumu İlçeye Olumlu Yansıyor

Büyükşehir Belediyesi ile uyum içerisinde İvrindi’de güzel çalışkanlara imza attığını söyleyen Yusuf Cengiz “ İlçemizin her noktasında Yücel Yılmaz başkanlığındaki Büyükşehir’in dokunuşlarını hissediyoruz. Fen İşlerinden, kültür ve sosyal etkinliklerine, çevre düzenlemelerinden tarihi dokunuşlara kadar birçok alanda uyum içerisinde çalışıyoruz. Bu uyum ilçemiz genelinde yaşayan tüm vatandaşlarımıza hizmet olarak geri dönüyor. Son olarak da ilçemizin tarihi değerlerini korumak ve gün yüzüne çıkarma anlamında ortak çalışmalara imza atıyoruz. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü ile ortak çalışma başlattık. Çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlama gayretindeyiz. 2024 yılı başında ilçemizin tarihi değerlerini sergileyeceğimiz müzemiz ziyaretçilerine kapılarını açacak. Şimdiden ilçemize hayırlı uğurlu olsun.”