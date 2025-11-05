İvrindi'de kanser farkındalığı panelde konuşuldu

İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, erken tanı ve farkındalığın önemine dikkat çekmek amacıyla "Kanser Farkındalığı Paneli-Bir Adım Erken, Bir Hayat Fazla!" başlıklı etkinlik düzenlendi.

İvrindi Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen panelin açılış konuşmalarını Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Pelin Palas Karaca ve İvrindi İlçe Sağlık Müdürü Dr. Berdalcan Yılmaz Özbek yaptı. Konuşmalarda, kanserde erken tanının hayat kurtardığı ve toplum farkındalığının artırılmasının önemine vurgu yapıldı.

Panelin moderatörlüğünü Öğr. Gör. Buket Doğan Aktaş üstlendi. Etkinlikte; Balıkesir Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Arzu Tuna "Kanser Farkındalığı ve Uzun Yaşam", Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Öğr. Gör. Arda Aktaş "Kanserden Korunmada Fiziksel Aktivitenin Önemi" ve İvrindi İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden Dr. Aslı Kaya "Kanserde Erken Tanı ve Tarama Programları" başlıklı sunumlarıyla katılımcılara değerli bilgiler aktardı.

Etkinliğe İvrindi Kaymakamı’nın eşi Elif Atar, Belediye Başkanı Önder Lapanta ve eşi Cemile Lapanta, protokol üyeleri, öğretim elemanları, öğrenciler ve İvrindi halkı katıldı. Katılımcılar, alanında uzman isimlerden edindikleri bilgilerle erken tanı, tarama ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda farkındalık kazandı. Panel sonunda konuşmacılara teşekkür belgeleri takdim edildi.