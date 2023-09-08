İvrindi'de Kıraç rüzgarı esti

Düşman işgalinden kurtuluşunun 101. senesinde İvrindi, Kıraç konseri ile coştu.

İvrindi’de Kıraç sahne alarak seyircileri adeta coşturdu. Sahne aldığı konserde sanatçı Kıraç sevilen şarkılarını seslendirirken izleyenler de Kıraç’a eşlik etti. İlçe ve çevre ilçelerden katılımın yoğun olduğu konserde sevilen sanatçının söylediği şarkılarla seyirci doyasıya eğlendi. Gecenin sonunda konuşan Başkan Cengiz “Etkinlik anlamında ilçemize yakışır bir günü geride bıraktık. Bu tarihler ilçeler için önemli. Kurtuluşu, yeniden varoluşu ve atalarımızın bizler için mücadele ettikleri toprakların değerini anlamamızı sağlayan günlerin en önemlileri. Bu günü en güzel şekilde noktaladığımızı düşünüyorum. Konserler yapılır, sanatçılar ağırlanır ama önemli olan halkın kalbine, bam teline hitap edecek kişilere sahneleri emanet etmek. Bizler bu kurtuluş günümüzde 7 Eylül’de bunu hedefledik nitekim de başardık. Kıraç’ı ilçemizde ağırlamak, bu değerli günde hemşehrilerimizin huzuruna çıkarmak bizlere nasip oldu. Bizleri kırmayıp ilçemize teşrif eden Türkiye’nin beğendiği ve en önemli sanatçılarından Kıraç’a ve değerli ekibi başta olmak üzere katılım sağlayan kıymetli protokolümüze, konserimize ilçemizden ve çevre ilçelerden gelen seyircilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah ilçemize yakışır, örnek gösterilen sanatçılarla buluşturma ve etkinlik gerçekleştirme gayretimizi sürdüreceğiz. Kurtuluşumuz kutlu olsun” dedi

Tarih ve doğal güzelliklerini içinde barındıran ilçede konser vermenin mutluluğu içerisinde olduğuna değinen sevilen sanatçı Kıraç “ İvrindi’nin kurtuluş gününde sahne almak nasip oldu. İlçede heyecanı ve dinanizmi gördüm. Bizlere burada halkla birlikte olma imkanı veren başta Belediye Başkanımız Yusuf Cengiz olmak üzere konsere katılım sağlayan herkese gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah yine görüşeceğiz” dedi

Gecenin sonunda sevilen sanatçı Kıraç’a yöresel ürünlerle dolu hediye sepeti ve çiçek takdim eden Başkan Cengiz’e aldığı bu güzel hediyeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kıraç “Bu aldığım en güzel hediyelerden biri. Bu ilçenin kuzusu meşhur diye biliyorum inşallah bir sonraki gelişimde kuzu da nasip olur” diyerek aldığı hediye için Başkan Cengiz’e teşekkür etti.

7 Eylül kutlamaları çerçevesinde gündüz programı da dolu dolu geçti.

O zamanlarda acımasız ve barbarca insanlarımız katledildi diyen Başkan Cengiz “Çeşit çeşit hatırlamak dahi istemeyeceğimiz ateşle yakmak, kazıklara geçirmek, ayaktan asıp kan kusturuncaya kadar dövmek, ayaktan asıp saman alevi ile öldürmek, karınlarına zeytin yağı dökmek, vücutlarına kızgın demir yapıştırmak, ağaca asmak, atlara bağlayarak sürüklemek ve vücudun çeşitli yerlerini kesmek ve camilerde insanları toplu halde yakmak bunlardan bazıları. Atalarımızın yaşadığı bu işkence ve zulmü unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bütün bu yapılanlara karşı dimdik ayakta duran ve memleketini savunan yiğitler, gençler, delikanlılar vardı.

Memleketimizin her karışında tarihin izlerini bulmak mevcut diyen Başkan Cengiz “O zamanlarda Nahiye müdürü olan Tevfik Bey yanındakiler ile birlikte İvrindi dağlarına çıkarak gençleri örgütledi ve memleketine sahip çıkmak için kahramanlık mücadelesini sürdürdü. Korucu ve köylerindeki vatandaşları Cuma namazı sonrası toplayıp ‘Buraya tek bir düşman askeri dahi girmeyecek’ diyen Çarkacı’lı Hafız Murat, kendi köyü başta olmak üzere çevre köyleri son ana kadar savunan ve 104 yaşında yitirdiğimiz Çanakkale Gazisi Azman Çavuş, Yağlılar’da Küçük Hasan ile kardeşleri, Kayapa’lı Ömer Çavuş, Ahmet Çavuş, Salih Efe, Bayraktar Hacı Niyazi Efendi, Molla Recep, Bakırsaçlı Mustafa Efe Soğanbükü’lü Bektaş Ağa ve Mahmut dede bu zamanın kahramanlarından sadece bazıları. O zamandan bu güne atamızdan bizlere kalan topraklara, her türlü emanete gözümüz gibi bakıyor, bu toprakları bize armağan eden kahraman ecdadımıza minnet ve şükran duyuyoruz.” dedi

Kurtuluş günü etkinlikleri dahilinde gerçekleştirilen gündüz programı, Başkan Yusuf Cengiz’in Kurtuluş Günü’ne ithafen konuşma gerçekleştirmesinin akabinde, günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunması, folklor ekibin gösterileri ile son buldu.