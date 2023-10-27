İvrindi'de meydana estetik dokunuş

İvrindi’de ilçenin ana merkezi olan Atatürk Meydanı’nda güzelleştirme çalışmaları hız kazandı. Tamamlanan altyapı yenilemesi sonrası şehir üstyapı anlamında hummalı çalışmalara ev sahipliği yapıyor.

İlçe merkezi güzelliğe bürünecek

Şehrin ana merkezi olan Atatürk Meydanı’nı ilçeye yakışır hale getireceklerini ifade eden Başkan Cengiz “ Daha önceki görünümünden farklı, güzel ve estetik bir dokunuş ile ilçeye yakışır bir meydan düzenleme çalışması yürütüyoruz. İlçemiz Meydanı’nda bulunan kahvehane ve iş yerlerin önünde kaldırım çalışmalarımızı an itibari ile tamamladık. Vatandaşlarımızın daha rahat yürüyüş yapması için yürüyüş yolunu hizmete alacağız. Güzergahı kullanacak vatandaşlarımızın daha güvenli bir geçiş sağlaması amacı ile iş yerleri ile meydan arası çimçit çekerek görüntü kirliliğini ortadan kaldıracağız. Yürüteceğimiz kaldırım çalışmalarını maksimum seviyede tutarak yayalarımıza daha güvenli geçiş ve yürüyüş imkanı sağlamış olacağız.

Kirli araç parkı ortadan kalkacak

Proje tamamlandığında değişiklikler gözle görülür düzeyde olacak diyen Cengiz “ Tüm ilçelerde ve şehirlerde olduğu gibi park sorunu bizim ilçemizde de mevcut. Projemizdeki amaçlarımızdan biri de meydanda oluşan araç kirliliğini ortadan kaldırmak. Kaldırım genişliğini maksimum tutarak araç duraklamaları ve uzun süre parklanmanın önüne geçme amacındayız.

Projemizin diğer detayında da yeşil alana yer verdik. Meydana yakın bölümüne ise çim ekerek güzel görünün kazandıracağız. İnşallah en kısa sürede ilçemize yakışır meydanı halkımıza sunacağız. Bu konuda desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a teşekkür ediyorum.”