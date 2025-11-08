İvrindi Gökkemer Kayası, macera dolu bir hikâyede can buldu

İvrindi 7 Eylül İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Oğuz Akkuş, Balıkesir’in doğal güzelliklerinden biri olan İvrindi Gökkemer Kayasını kaleme aldığı Gökkemer’in Gizemi adlı kitabında hikâyeleştirdi.

Oğuz Öğretmen bu hikaye kitabı ile İvrindi ilçesinde bulunan Gökkemer kayasını turizme kazandırma amacı ile hazırladı. Kitapta, Kağan ve Umay adlı iki arkadaşın Gökkemer’in gizemini çözmeye çalışırken doğanın kalbine uzanan unutulmaz bir maceraya atılışları anlatılıyor.

Oğuz Akkuş bu hikaye kitabını hazırlarken Gökkemer kayasını turizme kazandırmayı amaçladığını belirterek, " Gökkemer kayası İvrindi’de bilenen bir mesire ve gezi alanı. Çocukların da Gökemer’e ilgi duyması için hayali kahramanlarla hikayeleştirdim. Çocukların doğayı sevmesi ve macera dolu öykülere ilgi duyması için, Gökkemer’in Gizemi tamçocuklara göre bir hikâye. Bu hikaye kitabım tüm Balıkesir’e hediye olsun" dedi.