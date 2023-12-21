İvrindi'nin gelişimi sürüyor

Başkan Yusuf Cengiz önderliğinde altyapıdan üstyapıya, sosyal donatılardan peyzaja, birçok alanda adından söz ettiren İvrindi, gelişmeye ve proje şehri olmaya devam ediyor.

İlçe merkezinde altyapı çalışmalarının tamamlanması ile gerek sıcak asfalt, gerekse antik küp taş ve kilitli parke taşı çalışmaları ile ilçede hummalı çalışmalara imza atıyoruz diyen Başkan Cengiz, “Büyükşehir Belediyemizin destekleri ile Son 5 yılda özellikle kırsalda ciddi anlamda asfaltlama çalışması yürütüldü. Cumhuriyet tarihinden bu zamana kadar asfalt yüzü görmemiş mahallelerimizin yolu asfaltlandı. Grup yolu diye nitelendirdiğimiz İvrindi-Karaçepiş-Bozören-Geçmiş yolu sıcak asfalta kavuştu. Evciler-Akbaş, Balıkesir Ana Yolu-Akçal ve Gökçeler-Çamavşar mahallelerimizde beton asfalt çalışması yürütüldü. Hemşehrilerimiz evlerine daha konforlu ve rahat yollardan ulaşım sağlasın diye toplamda 22 km sıcak asfalt, 66.90 km sathi kaplama ve 16 km beton asfalt çalışması yürüttük. Daha modern bir ilçe için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz.”

Modern parklar inşa edilmeye devam ediyor

Her yaş grubuna hitap eden yatırımlarla adından söz ettiren İvrindi Belediyesi inşa ettiği parklarla hem çocukların hoş vakit geçirebileceği park ve oyun sayısını artırıyor, hem de ailelerin güvenle gidebileceği sosyal alan inşa etmeyi ihmal etmiyor.

İlçe genelinde talepler doğrultusunda ve ekiplerimizce belirlenen noktalarda sosyal alan sayısını artıracak çalışmalara imza atıyoruz şeklinde konuşan Başkan Cengiz “Merkez kırsal ayrımı gözetmeksizin çocuklarımız güvenle oynasın, ailelerimizin gözü arkada kalmadan yavrularımızı dışarı salabilsin diye sosyal tesis kazandırmaya devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyemizin de destekleri ile İlçe genelinde son 5 yılda toplamda 32 yeni park inşa edip, kullanım açısından sorun teşkil eden 14 oyun grubunun tadilatını gerçekleştirerek çocuklarımızın kullanımına sunduk. İlk günkü azim ve kararlılık ile her alanda gelişmeye ve yaşanılır bir ilçe için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Gökkemer turizme kazandırıldı

Dünyada 5 Türkiye’de 2 adet bulunan ve en büyüğü İvrindi ilçesinde bulunan Gökkemer halk dilinde Deliktaş Başkan Yusuf Cengiz’in gayretleri ile ilçe turizmine kazandırıldı.

Gökkemer Jeosit alanının ilçe turizmi için önemli bir değer olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, “İda Madra Jeopark Projesinin önemli bir adımı olan Gökkemer UNESCO Dünya Mirasları listesine girmeyi başardı. Geçen yıl itibari ile de doğa meraklılarını ilçemizde görmeye başladık. Balıkesir Valiliği-Balıkesir Büyükşehir Belediyesi- İvrindi Belediyesi işbirliği ile Gökkemer’in bölge turizmine kazandırılması konusunda ciddi çalışmalar yürütüldü. Bölgeye giden sarp yollarda ahşaptan yürüme koridoru oluşturuldu. Gökkemer’in hemen dibine turistlerin doğayı izleyebileceği seyir alanı oluşturuldu. Artık ilçemizde turistlerin turistlik gezi, aktivite ve ekstrem sporları gerçekleştirebileceği bir rotaya sahibiz. Tüm doğa meraklılarına ilçemize bekliyoruz”