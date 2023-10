İvrindi ve Havran'da yeni kütüphaneler hizmete açıldı

TAKİP ET

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu İvrindi ve Havran ilçelerinde yeni kurulan kütüphaneleri hizmete açtı.

Göreve başladığı günden bu yana İl genelindeki çalışmaları, planlanan ve devam eden yatırımları çeşitli programlarla yerinde gören Vali Ustaoğlu, İvrindi ilçesindeki programına Kaymakam Umut Pazarcı’yı ziyaretle başladı. Kaymakamlık ziyaretinde başkanlık ettiği İlçe Değerlendirme Toplantısında müdürlüklerinin yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgi alan Ustaoğlu, daha sonra Belediye Başkanı Yusuf Cengiz’e ziyarette bulundu. Vali Ustaoğlu programına İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek asayiş ve huzurun temini için yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İlçedeki incelemelerine restore edilen tarihi Gazi Evronos İlkokulu ile devam eden Ustaoğlu, daha sonra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı’nın katılımıyla gerçekleştirilen İvrindi ve Havran İlçe Halk Kütüphanelerinin açılış törenlerine katıldı.

Kütüphanelerin geleceğin teminatı gençlerin ve çocukların donanımlı bir şekilde yetiştirilmesi adına bu anlamlı hizmetlerin ayrı bir yeri olduğunu söyleyen Vali İsmail Ustaoğlu açılış törenlerine yaptığı konuşmalarda, “Gençlerimizle birlikte tüm vatandaşlarımızın kütüphaneyle ünsiyetini ne kadar güçlendirirsek geleceğimiz o derece emniyette olacaktır. Bizim medeniyetimiz, kitapla, defterle, kalemle, mürekkeple, okumakla, sormakla, anlamakla, yoğrulmuştur. Hayret duygumuzun diri kalmasını kitaplara borçluyuz” şeklinde konuştu.

Her kitabın bir âlim, bir dost ve bir âlem olduğuna dikkat çeken Vali Ustaoğlu, “Duvarları kitaplarla dolu bir kütüphaneyi en kıymetli hazinelerden daha üstün tutan ecdadımız, her kütüphaneyi cennetten bir köşke benzetmiştir. Burada açılışını yaptığımız kütüphaneyi de herhangi bir eser, herhangi bir yatırım olarak görmemek gerekir. İlmin, irfanın, erdemin gücünü kendine rehber edinen ecdadın izinden giderek biz de eğitim-öğretimle, kültürle, sanatla, teknolojiyle, hepsinden önemlisi insanla medeniyetimizi zirveye çıkartacağız. İlçemize daha güzel eserler kazandırmak için hep birlikte çalışacağız. Kütüphanelerimizi toplumun her kesimine hitap eden kurumlar haline dönüştürmek ve bu çabaları sürekli kılmak önceliklerimiz arasında olmaya devam edecektir. Bu vesile ile açılan bu kütüphanemizin başta kitapseverlere sonra da İvrindi halkına hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserin tadilatında ve tefrişatında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye ifade etti.