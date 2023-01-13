İvrindili engelli çocuklara Ayvalık'tan türkü terapisi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde türküleri, Türk Halk Müziği severlerin ayağına götürdükleri konserlerle tanınan Ayvalık-Küçükköy Türk Halk Müziği Derneği, bu kez Balıkesir’in İvrindi ilçesinde, engellilere yönelik müthiş bir konser verdi.

İvrindi Belediyesi’ne ait düğün salonunda gerçekleşen konsere; Belediye Başkanı Yusuf Cengiz rahatsızlığı nedeniyle katılamazken, konser eşi Havva Cengiz’in ev sahipliğinde gerçekleşti.

Ayvalık-Küçükköy Türk Halk Müziği Derneği bünyesindeki koronun Balıkesir yöresi ağırlıklı türkülerini seslendirdikleri konserde, engelliler hareketli müzik eşliğinde gönüllerince dans edip oynayarak eğlendi.

Yaklaşık iki saat süren konserde engellilerin ve ailelerinin gözlerindeki mutluluk ise görülmeye değer olarak nitelendirildi.

Konser sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Havva Cengiz, böylesi bir konseri verdikleri için Ayvalık-Küçükköy Türk Halk Müziği Derneği üyelerine teşekkür ederek, “Engelli çocuklarımızın gönüllerince eğlenmesi hepimizi çok duygulandırdı. Engellilerimiz bizim için çok kıymetlidir Onların burada doyasıya eğlenmesi bizleri çok mutlu etti. Ben, eşim Belediye Başkanımız Yusuf Cengiz’in de selamını getirdim. Kendisi de burada olmayı çok arzu etti ancak rahatsızlığı nedeniyle evde istirahat etmek zorundaydı. Ayvalık-Küçükköy Türk Halk Müziği Derneği korosu gerçekten başarılı bir grup. Türküleri seslendirirken hem yaşıyor hem de o duyguları bizlere yaşatıyorlar. Burada olmak beni de son derece mutlu kıldı” dedi.

Ayvalık-Küçükköy Türk Halk Müziği Derneği Başkanı Nezihe Baltacı ise yaptığı açıklamada, İvrindili engellilere yönelik gerçekleştirdikleri ücretsiz konser nedeniyle son derece mutlu olduklarını vurgulayarak, “Bizim derneğimizin tüzüğünde de bu tür sosyal projelere yönelik faaliyetler yapmak vardır. Bu yüzden de hem engellilerimize, ailelerine, hem de huzurevlerinde ikamet eden yaşlılarımızın ayaklarına giderek bu konserleri vermek, onları eğlendirmek bizleri son derece memnun ediyor. Bugün konser sırasında yorulduk ama son derece mutlu olduk. Engellilerimizle birlikte türkülerimizi söyledik. Onlarla birlikte eğlendik. Bu tür çalışmalarımız sürecek.” diye konuştu.

Başkan Baltacı, İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz’e de kendilerine yönelik gösterdiği konukseverlik için teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.