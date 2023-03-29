'İyi ki varsın Ramazan Yaman'

Seçildiği günden bu yana yapmış olduğu çalışmalarla mahalle sakinlerinin sevgisini kazanan mahalle muhtarı Ramazan Yaman’a bir teşekkür de eğitimcilerden geldi.

Ortaköy Sezin Öztaş okulu yöneticileri, okulun sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak muhtar Yaman’a teşekkürlerini iletti.

Yapılan paylaşımda “Göreve geldiği kısa sürede köyümüzün tüm sorunlarını çözen, bir yandan da afetzedelere sınırsız hizmet veren çalışkan muhtarımız Sn. Ramazan YAMAN okulumuzu da ihmal etmiyor. Okulumuza yaptığı birçok maddi ve manevi hizmetin yanında son olarak öğretmen ve öğrencilerimizin açık havada vakit geçirebilecekleri piknik masalarını okulumuza kazandırdığı için kendisine teşekkür ederiz. iyi ki varsın Ramazan Yaman” ifadelerine yer verildi.