İYİ Parti aday tanıtım toplantısında 'istifa' sesleri yükseldi
Ankara'da İYİ Parti Etimesgut ilçe belediye başkan adayının açıklanmasının ardından ilçe teşkilat üyeleri durumu protesto etti.
Ankara’da İYİ Parti Etimesgut ilçe belediye başkan adayının açıklanmasının ardından ilçe teşkilat üyeleri durumu protesto etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara ilçe belediye başkan adayları için genel merkezde düzenlenen tanıtım törenine katıldı. Akşener, İYİ Parti Etimesgut Belediye Başkan adayını Hilmi Özer olarak açıkladı. İYİ Parti Etimesgut İlçe Teşkilatı üyeleri, aday olarak Özer’in açıklanmasını protesto etti. Teşkilat üyeleri, genel merkezde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu ve Burak Akburak’ı istifaya davet etti.