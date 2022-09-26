İYİ Parti, Amatör Spor Kulüplerinin başkanları ile buluştu

Toplantıya, Vedat Bayram (25. Dönem Milletvekili, İstanbul Gençlik ve Spor eski İl Müdürü, İYİ Parti Spor Kurulu Başkanı), Kenan Tuncer (İYİ Parti Spor Kurulu Başkan Vekili), Mustafa Baştimur ‘(İBB Gençlik ve Spor Müdür Yardımcısı), Öğret. Görev. Dr. Sebahattin Sabrioğlu, İl Spor Kurulu üyesi Rafet GÜNTEPE ve Silivri Amatör Spor Kulüpleri Başkanları katıldı.

Samimi bir sohbet ortamında geçen toplantı sonrası İYİ Parti Heyeti ve ilçe yöneticileri, Silivrispor yöneticilerinin daveti üzerine Silivrispor Kulübü’nü ziyaret etti.

