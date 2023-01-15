İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Yusuf Paçacı oldu

İYİ Parti 3. Olağan İl Kongresindeki seçimlerde başkanlık yarışını 21 oy farkla Yusuf Paçacı kazandı.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen kongrede başkanlık için Yusuf Paçacı ve Soner Hızlı yarıştı. 588 delegenin 429’unun sandığı gittiği seçimde 224 oy alan Yusuf Paçacı İYİ Parti İl Başkanı oldu. 2 oyun geçersiz sayıldığı seçimde Soner Hızlı ise 203 oyda kaldı.