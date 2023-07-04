İYİ Parti'de Başkanlık Divanı belirlendi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında toplanan genel idare kurulunda Başkanlık Divanı belirlendi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, genel merkez ek binasında düzenlenen toplantıda, yeni seçilen genel idare kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi. Akşener, başkanlığında toplanan GİK’te Başkanlık Divanı belirlendi.

Oktay Vural Siyasi İşler Başkanı

İYİ Parti toplantının ardından başkanlık divanına atanan üyelerin isimleri de açıkladı. İYİ Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada eski Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili ve Eski Ulaştırma Bakanı Oktay Vural Siyasi İşler Başkanı olarak atandı. Eski Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz Parti Genel Sekreteri olurken, Kürşad Zorlu İYİ Parti Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü olarak atandı. Buğra Kavuncu ise Teşkilat Başkanı olarak görev yapacak.

İYİ Parti’de Türk Dünyası Başkanı Ayyüce Türkeş oldu

MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş ise İYİ Parti’de Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı olarak atandı.

İYİ Parti’de görev yapacak diğer Başkanlık Divanı üyeleri ise şöyle:

Cem Özdemir Mali İşler Başkanı, Şükrü Kuleyin Kurumsal İlişkiler Başkanı, Ahmet Zeki Üçok Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı, Sedat Aksakallı Seçim İşleri Başkanı, Naci Cinisli Uluslararası İlişkiler Başkanı, Tolga Akalın Göç ve Sığınmacı Politikaları Başkanı, Burak Akburak Yerel Yönetimler Başkanı, Bilge Yılmaz Ekonomi Politikaları Başkanı, Ümit Özlale Kalkınma Politikaları Başkanı, Birol Aydemir Araştırma ve Veri Yönetimi Başkanı, Ali Demir Milli Güvenlik Politikaları Başkanı, Sevinç Atabay Eğitim Politikaları Başkanı, Ece Güner Toplumsal Politikalar Başkanı, Ünzile Yüksel Kadın Politikaları Başkanı, Türker Yörükçüoğlu Şehircilik Politikaları ve Afet Yönetimi Başkanı, Ayşe Sucu Parti İçi Eğitim Başkanı.