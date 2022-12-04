İYİ Parti'de ilk istifa kararı

Değirmenci, istifa kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyurdu. Değirmenci, yaptığı istifa paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

“Çok kıymetli arkadaşlarım abilerim ablalarım kardeşlerim. İYİ parti çatısı altında kurulduğu günden bu yana beraber olduğum yol arkadaşlarım. Bu günkü ilçe başkanlığı seçimi neticesinde kazanan aday Gökhan CEYLAN başkanımızı tebrik ediyorum. Bugüne kadar ilçe başkanlığı yapan kurucu ilçe başkanımız Sayın Ozan Ersaraç ve Ahmet Refik BEK’e bana ve partimize kattıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Kurulduğu günden bu yana partimin maddi ve manevi olarak yanında oldum. Olmaya da devam edeceğime sizlere söz veriyorum. Bugün itibari ile İYİ Parti Değirmenköy Mahalle Başkanlığı görevimden istifa ettiğimi belirtmek istiyorum. İYİ günlerde görüşmek dileğiyle saygılar sunarım. Türkiye ???????? İYİ olacak”

