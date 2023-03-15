İYİ Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuru süreci başladı

İYİ Parti’de milletvekili aday adaylığı başvuru süreci bugün itibarıyla başladı.

14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi’ne aday adayı olmak isteyenlerin başvuru yapabilmesi için İYİ Parti Genel Merkezi’nde kayıt kabul masaları kuruldu. İYİ Parti’de milletvekili aday adayı olmak isteyen erkek adaylardan 30 bin lira, kadın ve genç adaylardan 15 bin lira talep edilirken, engelli vatandaşlardan ise başvuru ücreti alınmayacak. Partide milletvekili aday adaylığı başvuruları 22 Mart saat 19.00’a kadar devam edecek.