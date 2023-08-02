İYİ Parti'de yönetim değişikliği

İYİ Parti Silivri İlçe Teşkilatı'nda divan kurulu değişikliğine gidildi.

İYİ Parti'de yönetim değişikliği
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İYİ Parti Silivri İlçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada; İstanbul İl Teşkilatı'nda başkanlık divanı değişikliğine gidildiği, hemen akabinde Silivri ilçe yönetiminde de divan değişikliğinin gerçekleştiği belirtildi. İYİ Parti Silivri İlçe Teşkilatı'nda yeni yürütme kurulu şu şekilde oluştu:

İlçe Başkanı: Gökhan Ceylan
İlçe Sekreteri: Levent Özerel
Başkan Yardımcısı (Siyasi İşler) : Salih Şişman
Başkan Yardımcısı (Teşkilat) : Hakan Koç
Başkan Yardımcısı (Mali İşler) : Ömer Erem Topçu
Başkan Yardımcısı (Kurumsal İşler) : Nazım Gürsoy
Başkan Yardımcısı (Hukuk ve Adalet Politikaları) : Alper Dursun
Başkan Yardımcısı (Seçim İşleri) : Cenk Öpçin
Başkan Yardımcısı (Uluslararası İlişkiler) : Ali Özkök
Başkan Yardımcısı ( Türk Dünyası ve yurtdışındaki Türkler) : Ömür Kıvılcım
Başkan Yardımcısı (Göç Politikaları) : Haşim Doğan
Başkan Yardımcısı (Yerel Yönetimler) : Akif Saika
Başkan Yardımcısı (Medya İlişkileri) : Mehmet Emir
Başkan Yardımcısı (Ekonomi Politikaları) : Dündar Konuk
Başkan Yardımcısı (Kalkınmka Politikaları) : Özdemir Rende
Başkan Yardımcısı (Araştırma ve Veri Yönetimi) : Erhan Yeni
Başkan Yardımcısı (Milli Güvenlik Politikaları) : Ahmet Subaşı
Başkan Yardımcısı (Eğitim Politikaları) : Mehmet Emir
Başkan Yardımcısı (Toplumsal Politikalar) : Gürcan Çakır
Başkan Yardımcısı (Kadın Politikaları) : Elif Memiş
Başkan Yardımcısı (Şehircilik Politikaları ve Afet Yönetimi) : Ahmet Murat Evcimen
Başkan Yardımcısı (Parti içi eğitim) : Aysel Arıcan
Başkan Yardımcısı (Sivil Toplum Kurulıuşları) : İlknur Rende
Başkan Yardımcısı (Protokol ve Saha İletişim) : Salim Seçkin