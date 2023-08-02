İYİ Parti'de yönetim değişikliği

İYİ Parti Silivri İlçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada; İstanbul İl Teşkilatı'nda başkanlık divanı değişikliğine gidildiği, hemen akabinde Silivri ilçe yönetiminde de divan değişikliğinin gerçekleştiği belirtildi. İYİ Parti Silivri İlçe Teşkilatı'nda yeni yürütme kurulu şu şekilde oluştu:

İlçe Başkanı: Gökhan Ceylan

İlçe Sekreteri: Levent Özerel

Başkan Yardımcısı (Siyasi İşler) : Salih Şişman

Başkan Yardımcısı (Teşkilat) : Hakan Koç

Başkan Yardımcısı (Mali İşler) : Ömer Erem Topçu

Başkan Yardımcısı (Kurumsal İşler) : Nazım Gürsoy

Başkan Yardımcısı (Hukuk ve Adalet Politikaları) : Alper Dursun

Başkan Yardımcısı (Seçim İşleri) : Cenk Öpçin

Başkan Yardımcısı (Uluslararası İlişkiler) : Ali Özkök

Başkan Yardımcısı ( Türk Dünyası ve yurtdışındaki Türkler) : Ömür Kıvılcım

Başkan Yardımcısı (Göç Politikaları) : Haşim Doğan

Başkan Yardımcısı (Yerel Yönetimler) : Akif Saika

Başkan Yardımcısı (Medya İlişkileri) : Mehmet Emir

Başkan Yardımcısı (Ekonomi Politikaları) : Dündar Konuk

Başkan Yardımcısı (Kalkınmka Politikaları) : Özdemir Rende

Başkan Yardımcısı (Araştırma ve Veri Yönetimi) : Erhan Yeni

Başkan Yardımcısı (Milli Güvenlik Politikaları) : Ahmet Subaşı

Başkan Yardımcısı (Eğitim Politikaları) : Mehmet Emir

Başkan Yardımcısı (Toplumsal Politikalar) : Gürcan Çakır

Başkan Yardımcısı (Kadın Politikaları) : Elif Memiş

Başkan Yardımcısı (Şehircilik Politikaları ve Afet Yönetimi) : Ahmet Murat Evcimen

Başkan Yardımcısı (Parti içi eğitim) : Aysel Arıcan

Başkan Yardımcısı (Sivil Toplum Kurulıuşları) : İlknur Rende

Başkan Yardımcısı (Protokol ve Saha İletişim) : Salim Seçkin