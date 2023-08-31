İYİ Parti'den istifa eden 62 üye MHP'ye katıldı

Ankara’da İYİ Parti Mamak İlçe Teşkilatı’ndan istifa eden 62 üye, Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP) katıldı.

İYİ Parti’den MHP’ye üye geçişleri devam ediyor. Son olarak İYİ Parti Mamak İlçe Teşkilatı’ndan ayrılan 62 üye, MHP’ye katıldı. Yeni üyeler için Mamak’taki bir düğün salonunda rozet takma töreni düzenlendi. MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, törende yaptığı konuşmada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Evine dön’ çağrısına kulan vererek İYİ Parti’den istifa eden üyelere teşekkür etti. Doğan, İYİ Parti’de görev yapanların bir gün pişmanlık duyacağını dile getirdi. MHP’li olmaktan dolayı gururlu ve şerefli olduğunu belirten Doğan, “Türk dünyasının bilge lideri Devlet Bahçeli beyefendiyi, rahmetli başbuğumuzu ve tüm şehitlerimizin hassasiyetini bilerek tekrar yuvasına hoş gelen ve teşkilatımızla birlikte çalışma alan buradaki tüm yeni üyelerden bir söz istiyorum. Genel başkanımızın, rahmetli başbuğumuzun ve şehitlerimizin hassasiyetini bilerek bu duygulara, bu düşüncelere, bu hassasiyete söz veriyor musunuz?” dedi.

Tören, Doğan’ın yeni üyelere rozetlerini takmasının ardından sona erdi. Törene MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, eski İYİ Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Vural, İYİ Parti’den MHP’ye geçen yeni üyeler ve çok sayıda MHP’li katıldı.