İYİ Parti'den istifa eden Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı
İYİ Parti'den geçtiğimiz mayıs ayında istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, AK Parti'ye katıldı.
İYİ Parti’den geçtiğimiz mayıs ayında istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, AK Parti’ye katıldı.
İYİ Parti’nin kurucu il başkanları arasında yer alan ve mayıs ayında partisinden istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, bugün Meclis Grup Toplantısı’nda AK Parti’ye katıldı. Beyaz’a rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.