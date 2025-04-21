İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye geçti

İYİ Parti'den istifa eden Bursa'nın Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ve Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, AK Parti'ye geçti.

İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

İYİ Parti’den istifa eden Bursa’nın Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ve Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, AK Parti’ye geçti.

İYİ Parti’den istifa eden Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ve Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı AK Parti’ye geçti. Özel ve Karabatı’ya parti rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb