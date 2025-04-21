İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye geçti
İYİ Parti'den istifa eden Bursa'nın Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ve Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, AK Parti'ye geçti.
İYİ Parti’den istifa eden Bursa’nın Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ve Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, AK Parti’ye geçti.
İYİ Parti’den istifa eden Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ve Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı AK Parti’ye geçti. Özel ve Karabatı’ya parti rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.