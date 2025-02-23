İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu, AK Parti'ye katıldı.

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu, AK Parti'ye katıldı.

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu, AK Parti'ye katıldı.
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu, AK Parti’ye katıldı.

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