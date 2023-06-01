İYİ Parti'den milletvekili aday adayıydı, partisinden istifa etti

İYİ Parti’den Bilecik Milletvekili aday adayı olan Zafer Bozkurt, "Muhalif partiler olarak liyakat konusu tartışmaya açılmadan siyaset yapmayı düşünmüyorum" diyerek partisinden istifa etti.

14 Mayıs günü yapılan 28. Dönem Milletvekili seçimleri öncesi İYİ Parti’den Bilecik Milletvekili aday adayı olan Zafer Bozkurt partisinden istifa ettiğini açıkladı. Bozkurt, "Muhalif partiler olarak liyakat konusu tartışmaya açılmadan siyaset yapmayı düşünmüyorum. Bu nedenle üyesi bulunduğum iyi partiden istifa ediyorum. Eleştiri mekanizması işlemeyen hiç bir sivil toplum örgütü gelecekle ilgili iddiada bulunamaz" dedi.