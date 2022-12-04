İYİ Parti Edremit 3. Olağan Kongresi'nde Oğuzhan Cıvgız güven tazeledi

İYİ Parti Edremit İlçe Başkanlığı 3. Olağan Kongresi yapıldı. 4 adayın yarıştığı kongrede, başkanlığı mevcut başkan Oğuzhan Cıvgız kazanarak güven tazeledi.

Kongre, divan üyelerinin yerini almasıyla saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başladı. Olağan Genel Kurula, Edremit Belediye Başkanı Hasan Selman Arslan da katıldı. Partililerinin gösterdiği yoğun ilgiye teşekkür eden İYİ Parti Edremit İlçe Başkanı Oğuzhan Cıvgız, yaptığı konuşmasında aldığı bayrağı daha yukarı çıkarmak için çalıştığını dile getirdi. Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. 367 oydan bir oyun geçersiz sayıldığı seçimde, mavi listede yarışan mevcut başkan Oğuzhan Cıvgız’a 134, sarı liste ile yarışan Mehmet Emin Karabulut’a 102, beyaz liste ile yarışan Hüseyin Zambak’a 67, kırmızı liste ile yarışan Mehmet Kantur’a ise 63 oy çıktı. Bu sonuçla mevcut başkan Oğuzhan Cıvgız seçimi kazanarak güven tazeledi.