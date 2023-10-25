İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: 'Amerika, yüzyılın en vahşi sivil katliamına düpedüz sponsor oluyor'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "ABD Başkanı, ’büyük demokrat’ Biden, Netanyahu’ya destek üzerine destek yağdırıyor. Sözde demokrasinin beşiği Amerika, sözde eşitliğin, özgürlüğün sembolü Amerika, yüzyılın en vahşi sivil katliamına düpedüz sponsor oluyor. Gerçekten ibretlik" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu. Akşener, İsveç’in NATO’ya katılım protokolünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak TBMM’ye sevk edilmesine ilişkin, konu hakkında milletin seçilmiş temsilcilerine bilgi verilmesi ve onların ikna edilmesi gerektiğini söyledi. NATO’nun genişlemesine karşı olmadıklarını kaydeden Akşener, bir çağrıda bulunarak, "Bunun için derhal Gazi Meclisimizde bir genel görüşme açılmasını teklif ediyorum. Milletvekili arkadaşlarıma da bu konuda talimat verdim. Gelin, teklifimize olumlu yanıt verin. Böylece İsveç’ten istediğimiz şartlar karşısında bugüne kadar hangi adımlar atılmış, Türkiye’nin güvenlik kaygıları hangi düzeyde giderilmiş, şeffaf bir şekilde bizlerle paylaşın. Gelin, demokratik süreçleri olması gerektiği gibi çalıştıralım, ülkemiz ve milletimiz için en doğru kararı hep birlikte alalım. İYİ Parti, her daim devletimizin itibar ve menfaatinin olduğu yerde bulunmayı kendisine vazife bilir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

"Netanyahu’nun günahlarına ortak olmaya devam ediyorlar"

İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü saldırılarına dair de değerlendirmede bulunan Akşener, "Gazze’de ’teröre karşı savaş’ iddiasıyla yola çıkan İsrail’in sivilleri bile hedef alan gaddarlığı hız kesmeden devam ediyor. Tüm insani değerleri hiçe sayan ve artık alçak bir mezalime dönüşen bu eylemler karşısında her fırsatta sözde insan hakları şampiyonluğuna soyunan bilindik ülkeler ise üç maymunu oynayıp, katil Netanyahu’nun günahlarına utanmadan ortak olmaya devam ediyorlar" dedi.

"Dünya, yaşananlara bu kadar kayıtsız kalmamalı"

Akşener, İsrail’in Gazze’yi adeta bir atış talimi alanına çevirdiğini belirterek, "Ne yazık ki bin 700 günahsız çocuk, Netanyahu terörünün kurbanı oldu. Rastgele ve vicdansızca atılan bombalar bin 700 çocuğu öldürdü. O bombalar masum insanları öldürdü. O bombalar, hastanede yeni doğmuş bebekleri öldürdü. O bombalar güvenli bir yere ulaşmaya çalışan aileleri öldürdü. Bir çatışma ancak bu kadar onursuz olabilir. Bir devlet insanı ancak bu kadar vicdansız olabilir. Ama dünya, yaşananlara bu kadar kayıtsız kalamaz, kalmamalıdır" diye konuştu.

"Netanyahu bir bebek katilidir"

"İnsanlık suçu işleyenlere karşı ısrarla sergilenen diplomatik nezaket derhal rafa kaldırılmalı ve gerçekler tüm çıplaklığıyla konuşulmalıdır" diye devam eden Akşener, Netanyahu’nun bir savaş suçlusu olduğunu ifade ederek, "Netanyahu, bir bebek katilidir. Sivilleri, çocukları öldüren Netanyahu terörüyle müzik festivalinde gençleri tarayan Hamas terörü aynı şeydir. Sıfatına bakılmadan hak ettiği gibi, bir katil gibi, bir terörist gibi muamele görmelidir" açıklamasını yaptı.

"Amerika, yüzyılın en vahşi sivil katliamına sponsor oluyor"

Gazze’de savaş suçu işlendiğini söyleyen Akşener, şöyle devam etti:

"Gazze’de insanlık suçu işleniyor. Gazze’de terör suçu işleniyor. Savaş diye ambalajlanan bu devlet terörüne karşı en büyük tepkiyi vermesi gereken ABD Başkanı, ’büyük demokrat’ Biden, Netanyahu’ya destek üzerine destek yağdırıyor. Sözde demokrasinin beşiği Amerika, sözde eşitliğin, özgürlüğün sembolü Amerika, yüzyılın en vahşi sivil katliamına düpedüz sponsor oluyor. Gerçekten ibretlik. Savaş ahlakını ve hukukunu tamamen çiğneyen Netanyahu’nun başta Cenevre Sözleşmesi olmak üzere tüm uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu gün gibi ortada olan bu tavrı daha fazla cezasız kalamaz. İşte bu yüzden, başta Batılı ülkeler olmak üzere tüm uluslararası topluma bir çağrıda bulunmak istiyorum: Geçmişte Auşvitz’te, Srebrenizka’da yaşandığı gibi zalimin içinizden geliyor olması, zulmün varlığını değiştirmez."

Akşener, İsrail-Gazze arasındaki çatışmaya son verilmesi, adaletin ve hukukun önünün açılmasının uluslararası kamuoyunun boynunun borcu olduğunu dile getirerek, tüm devletleri ateşkesi sağlama ve barışı koruma fikrinde birleşmeye davet etti. İktidara da bir çağrıda bulunan Akşener, "Türkiye, hemen bugün bu girişimleri başlatmalıdır. Bu, hem Türkiye’nin arabuluculuk gayretlerini pekiştirecektir hem de dünya kamuoyunu, insan hakları ve uluslararası hukuk ekseninde sürdürülebilir bir çözüm hedefiyle harekete geçirmek için atılmış önemli bir adım olacaktır. Biz de İYİ Parti olarak şimdiye kadar atılan her doğru adımda yaptığımız gibi bu adım için de iktidarı destekleyeceğimizi buradan ilan ediyoruz" dedi.

Öte yandan Akşener, partisinin bazı ilçelerde aday göstereceği başkan adaylarını da tanıttı.