İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: 'Cenabıhak, bugünküler gibi eğer israf edeceksek, hırsızlık yapacaksak, kul hakkına gireceksek, hepimizin canını alsın inşallah'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bir ay içinde 100 bin öğretmen, daha sonra da 150 bin öğretmeni atayacağız. Öğretmenin sözleşmelisi, ücretlisi olamaz. Öğretmen öğretmendir. Şehit yakınını ister devlet, ister özelde parayla tedavi edemezsiniz, ayıptır, günahtır, evladını vermiş, gazi de kendini vermiş, daha ne olsun? İnşallah bütün haksızlıkları gidereceğimiz, hukukun üstünlüğünü sağlayacağımız, yargıyı bağımsız hale getireceğimiz ve demokrasiyi tam uygulayacağımız, İstanbul Sözleşmesi’ni de mutlaka hayata geçireceğiz” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim mitingi için Sakarya’ya geldi. Miting konuşması yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “İHA’ların, SİHA’ların yapılışı doksanlı yıllar hiç kimse siyasete alet etmedi daha da geliştirilerek bu hale geldi. Allah razı olsun yapanlardan. Bize düşen hükümet inşallah değiştikten sonra daha iyilerini yapmak o İHA’ların, SİHA’ların çok işi var Amerika, Rusya, Suriye’de sınırımızda YPG ve PKK’lılar silahlı eğitim veriyor televizyonlarda görüyoruz. Kandil silahı bırakmadığınız takdirde o Amerika ve Rusya oradan elini çekmediği müddetçe sınırlarımızı tehdit etmediğimiz müddetçe o İHA’ların, SİHA’ların çok işi var. Füze olup düşmanların üstüne yağacak. Nasıl Ankara’da oy versin vermesin? Herkesi başımızın üstünde tuttuysak, şimdi Cumhur İttifakı’na oy vermeyi düşünenler de, Millet İttifakı’na oy vermeyi düşünenler de hepsinin başımızın üstünde yeri var, hepsini aziz kabul ediyoruz. Bize düşen şu; Ankara seçimlerinde miting yaparken şöyle demiştim biraz da espri katarak, ’Bana oy vermeyeni pişman edeceğim’ demiştim. Herkes şaşırdı ne diyor diye. Oy vermeyenlere öyle hizmet edeceğim ki keşke biz de oy verseydik de Ankara’daki bu güzelliklerde bizim de payımız olsa, hayır dualardan biz de nasibimizi alsaydık dedirtmek için söyledim. Şimdi aynısı oluyor inşallah Türkiye’de de başka sebeplerle başka oy vermeyen insanların da inşallah bundan sonraki seçimlerin oylarına talip olacağız. Ne terörü kabul ediyoruz, ne teröristi, bizim için Hizbullah uzantısı, HÜDAPAR’da aynı, PKK’da aynı birbirinden farkı yok” dedi.

“Bir ay içinde 100 bin öğretmen, daha sonra da 150 bin öğretmeni atayacağız”

Seçim vaatlerini Sakaryalı vatandaşlara sunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Staj ve çıraklık mağdurlarını öğrendik onu aldık programın içine aldık, çözüyoruz merak etmeyin. Özel okul öğretmeni köle değil elbette ama devletin içinde de köleler var hepsini toptan düzelteceğiz. Hemen bir ay içinde 100 bin öğretmen, daha sonra da 150 bin öğretmeni atayacağız. Öğretmenin sözleşmelisi, ücretlisi olamaz. Öğretmen öğretmendir. Şehit anne ve babanın maaşları ayrı ayrı asgari ücrete çıkarılsın diyor. Gerçekten bunu anında yerine getireceğiz huzurunuzda söz veriyorum. Şehit yakınını ister devlet, ister özel orada parayla tedavi edemezsiniz, ayıptır, günahtır evladını vermiş, gazi de kendini vermiş, daha ne olsun? İnşallah bütün haksızlıkları gidereceğimiz, hukukun üstünlüğünü sağlayacağımız, yargıyı bağımsız hale getireceğimiz ve demokrasiyi tam uygulayacağımız, İstanbul Sözleşmesi’ni de mutlaka hayata geçireceğimiz bir dönem olacak. Cenabıhak inşallah Kılıçdaroğlu başta olmak üzere hiçbirimizi hem kendi huzurunda hem de sizin karşınızda mahcup etmesin. Cenabıhak bugünküler gibi eğer israf edeceksek, hırsızlık yapacaksak, kul hakkına gireceksek, hepimizin canını alsın inşallah. Dolayısıyla Allah utandırmasın 14 Mayıs akşamı sizden helal oylarınızı istiyorum. Bir oy Kemal’e bir oy Meral’e” diye konuştu.