İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: 'Pazartesi günü biz doğal olarak GİK'i toplayacaktık. Bu soruyu GİK'e soracağız'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Pazartesi günü biz doğal olarak GİK’i toplayacaktık. Bu soruyu GİK’e soracağız. Onlar nasıl bir cevap verecek o zaman göreceğiz” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. İYİ Parti Genel Merkezinde gerçekleşen görüşme sonrası 2 lider açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Gökhan Zeybek, Gül Çiftçi ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın eşlik etti. Görüşmede İYİ Parti Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak ile İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın da yer aldı. İki lider toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görüşmede çok önemli değerlendirmeler yapıldığını ifade etti. Ziyaretin özetine ilişkin konuşan Özel, “Ziyaretimizin özü ve özeti şuydu. İYİ Parti’nin kamuoyunda bilinen ve bizim tarafımızdan da saygıyla karşılanan bir Genel idare Kurulu kararıyla tüm seçim bölgelerinde kendi adaylarıyla girme noktasında bir beyanları vardı. Biz bu ziyaretimizde bu karara saygılı olduğumuzu, o yüzden yerel seçimlere yönelik bir somut teklifle değil ancak yerel seçimlerde daha önce de ifade etmiştim. Biz İYİ Parti’ye önümüzdeki yerel seçimde, yerel seçime yönelik olarak iş birliği içinde olup olamayacağımızı, GİK kararının yeniden gözden geçirilip geçirilemeyeceğini, bizim alınmış kararlara saygılı olduğumuzu ama eğer mümkün olursa bundan sonraki süreçte yerel seçime yönelik bir iş birliği için partilerimizin görevlendireceği kişilerin birlikte çalışma imkanının olup olmayacağını sorduk. Genel Başkanımızdan bu konuda bir cevap aldık” diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ise şu açıklamalarda bulundu:

“Genel Başkanımızın söyledikleri doğrudur. Bizim bir kararımız var. 81 ilde tek başımıza seçime girmek şeklinde. İki siyasi parti olarak hiç değilse bazı yerlerde iş birliği yapabilir miyiz sorusunu, Genel İdare Kurulu’na tekrar götürebilir misinizi konuştuk. Pazartesi günü biz doğal olarak GİK’i toplayacaktık. Bu soruyu GİK’e soracağız. Onlar nasıl bir cevap verecek o zaman göreceğiz. Ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. İnşallah her şey Türkiye için iyi olur."