İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Davutoğlu'na ziyaret

Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu’nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Saat 16.00’te basına kapalı olarak başlayan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Ziyaretin sebebinin, 3 Temmuz’da İYİ Parti’nin ev sahipliğinde yapılması planlanan altılı masanın beşinci toplantısına davet ve toplantı gündemi olduğu öğrenildi.