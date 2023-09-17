İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, gazilerle bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’da gazilerle kahvaltıda bir araya geldi.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, yaklaşan 19 Eylül Gaziler Günü sebebiyle Ankara Gazi Park’ta bulunan bir restoranda gaziler ve aileleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Akşener, gaziler ve ailelerinin masalarını ziyaret ederek sohbet etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, bugün ki buluşmanın önemi hakkında gaziler ve ailelerine ‘toplantının öznesi sizsiniz’ diyerek, “Ben karşınızda Zübeyde Hanım Şehit Anaları Vakfı Başkanı Meral Akşener olarak bulunuyorum. İYİ Parti’nin Genel Başkanı olarak bulunmuyorum. Çok uzun bir geçmişimiz var. Sizin avukatınız olmak her bir siyasetçinin görevidir. Bu eksikliklerin giderilmesi, daha iyileştirecek kararların alınması konusunda görev yapacağız, bizim işimiz de budur. Allah her birinizden razı olsun” ifadelerini kullandı.

Akşener, restorandan çıkarken gazilerle hatıra fotoğrafı çekildi. Ardından üçüz çocukları olan bir aileyle sohbet eden Akşener, gülümseten anlar yaşattı.