İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in Bursa mitingi nedeniyle kapanacak yollar duyuruldu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Bursa’da yarın gerçekleştireceği miting nedeniyle kapanacak yollar duyuruldu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yarın Bursa’da miting gerçekleştirecek. İl Emniyet Müdürlüğü miting programı boyunca kapalı olacak yolları duyurdu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şu şekilde:

"03 Mayıs Çarşamba günü saat 09.30’dan itibaren Çarşamba Valilik - Kent Meydanı istikameti, Genç Osman kavşağı - 15 Temmuz Demokrasi Meydanı istikameti, Kıbrıs Şehitleri Caddesi çıkışından - 15 Temmuz Demokrasi Meydanı istikameti kapatılacak olup Genç Osman kavşağı istikametine mecburi yön verilecektir. Hakimiyet Kavşağı - Kent Meydanı istikameti, Kent Meydanı yan yollar, Celal Bayar Caddesi Hakimiyet Kavşağı istikameti araç trafiğine kapatılacak olup, Celal Bayar Caddesi’nden Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ne mecburi yön verilecektir. Belirtilen güzergâh etkinlik bitinceye kadar araç trafiğine kapatılarak etkinlik sonrası tekrar araç trafiğine açılacaktır. Bu güzergâhlara bağlantısı olan yollar geçişler öncesi ve geçiş esnasında araç ve yaya trafiğine kapatılacağından sürücü ve yayaların trafik görevlilerimizce yapılacak olan ikaz ve uyarılara riayet etmeleri gerekmektedir. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için özellikle trafiğe çıkacak olan araç sürücülerinin toplu taşıma araçlarını kullanmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir."