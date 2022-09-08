İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bugün ki İstanbul programında ilk durağı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhane’deki başkanlık binası oldu. Saat 12.30 sıralarında başkanlık binasına gelen Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu makamında ziyaret etti. İmamoğlu’nun makam odasında gerçekleşen ziyaret yaklaşık 1 saat sürdü. Akşener, görüşmenin ardından İBB şeref defterini imzaladı. İmamoğlu, Akşener’e “İstanbul Yalıları” adlı kitabı hediye etti.

Ziyarette basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akşener, “Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı çeşitli vesilelerle ilk defa makamında ziyaret ediyorum. Bugüne kadar ziyaret etmemiştim. Makamında kahvesini içtik. Özellikle kahve içtik. Bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır. Biliyorum ki yalılar gidiyor. O oluyor, bu oluyor. O konularda bilgi aldık. Kendisine karşı yapılan pek çok zorlamalar var. Çıkarılan zorluklar var. İstanbul’a yapılacak hizmetlerin engellenmesi pahasına çıkarılan zorlukları konuştuk. Bilgilendik” dedi.

Akşener, basın açıklamasının ardından İBB’deki İYİ Parti grubunu ziyarette bulundu. Akşener ve beraberindekiler daha sonra esnaf ziyaretleri için Eyüpsultan’a doğru yola çıktı.