İYİ Parti İBB Başkan adayı Kavuncu: 'Çok yoğun olarak bir hazırlık çalışmamız olacak'

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, "Çok yoğun olarak bir hazırlık çalışmamız olacak" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclisteki grup toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Mehmet Satuk Buğra Kavuncu olduğunu açıkladı. Grup toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kavuncu, "İstanbul, İstanbullular için hayırlı olsun. Ben buradan İstanbul’a geçeceğim. Çok yoğun olarak bir hazırlık çalışmamız olacak. İstanbul’la ilgili hayallerimizi, projelerimizi, nasıl bir İstanbul istediğimizi, İstanbul’a neleri vadettiğimizi, İstanbul’u neden bizim çok daha iyi yöneteceğimizi seçmenlerimize anlatacağız" diye konuştu.