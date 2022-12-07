İYİ Parti İlçe Başkanı Ceylan, mazbatasını aldı

New Center Ünsal düğün salonunda geçtiğimiz Pazar günü yapılan kongrede mevcut Başkan Ahmet Refik Bek, Gökhan Ceylan ve Varol Afacan Karadeniz adaylıklarını açıklamıştı.

Yapılan oy sayımı sonrasında partinin Teşkilat başkanı olarak görev yapan Gökhan Ceylan, İYİ Parti’nin Silivri İlçe Başkanı seçilmişti.

İYİ Parti Silivri İlçe Başkanı seçilen Ceylan ve yönetim kurulu üyeleri bugün Silivri Adliyesine giderek ilçe seçim kurulu yetkililerinden mazbatasını teslim aldı.



"Koltuk değil Ayakkabı eskiteceğiz"

Adliye çıkışında açıklama yapan Ceylan ‘Çok değerli Basın Mensupları, Partililerimiz öncelikle hepiniz hoş geldiniz,4 Aralık'ta 3 olağan Kongremizde Delegelerimizin teveccühü ile ilçe başkanlığına seçildik Allah çıktığımız bu yolda bizleri utandırmasın. Bugünden itibaren birlik beraberlik içerisinde partimizi daha da ileriye taşıyacağız. Bugüne kadar emeği gecen herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışımlarımıza da tüm partililerimizin desteğini bekliyorum. Genel Başkanımız sayın Meral Akşener’in izinde durmadan usanmadan köy köy mahalle mahale çalışacağız, Koltuk değil Ayakkabı eskiteceğiz. İnşallah Silivri'de İYİ partiyi hep birlikte birinci parti yapacağız. Katılımlarınız için Hepinize Tekrar çok teşekkür ediyorum’ dedi.