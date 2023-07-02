İyi Parti İlçe Başkanı Müfit Besler hayatını kaybetti
İYİ Parti İnegöl İlçe Başkanı Müfit Besler, tedavi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Besler, İshakpaşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
İYİ Parti İnegöl İlçe Başkanı Müfit Besler, tedavi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Besler, İshakpaşa Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
İYİ Parti kurucu ilçe başkanı Müfit Besler (64), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Merhum başkanın cenazesi İshakpaşa Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Kavaklaraltı Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze törenine İYİ Parti Bursa milletvekilleri Hasan Toktaş ve Selçuk Türkoğlu, Belediye Başkanı Alper Taban, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, siyasi parti yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.